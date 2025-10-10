El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión extraordinaria del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón para informar sobre la investigación en marcha. Ucha

Roqueñí promete «colaboración con la Justicia» por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

«Vamos a aportar luz a un suceso que no debería haber ocurrido», señala tras dar cuenta al consejo de administración de las investigaciones internas

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:55

Comenta

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón celebró ayer una reunión extraordinaria que tenía como único asunto del día dar cuenta a ... sus miembros de las investigaciones puestas en marcha en relación a la desaparición en 2020 de más de 120.000 toneladas de carbón en las instalaciones de la EBHI (European Bulk Handling Installation) y que ha supuesto la interposición de una demanda por más de 50 millones de euros por parte de la empresa suiza Telf, propietaria del material. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, recordó que en una de las primeras reuniones del consejo tras su toma de posesión anunció el encargo de una investigación interna en torno a la desaparición de ese carbón, que la empresa NMR descargó del buque 'Berge Triglav' y ayer indicó que esos trabajos siguen en marcha.

