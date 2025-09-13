San Andrés de los Tacones homenajea a Eusebio Ortega, su primer líder vecinal La parroquia de Veriña realizó su comida de mayores donde Aurelio Suárez y Dolores Villar fueron los protagonistas

Eusebio Ortega, segundo por la derecha, junto a su familia y la alcaldesa, Carmen Moriyón en el restaurante Savannah por su homenaje.

Eva Hernández Gijón Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:40

Aurelio Suárez, Dolores Villar y Eusebio Ortega vivieron este sábado un día de «muchas emociones». Los dos primeros fueron los protagonistas del homenaje de mayores de la asociación vecinal de Veriña, en Gijón, mientras que Ortega recibió el reconocimiento de la asociación cultural de San Andrés de los Tacones, parroquia donde lleva viviendo cerca de treinta años y de cuya entidad fue primer presidente.

Nacido en Burgos en 1945, Ortega llegó a Gijón con doce años para estudiar en el Revillagigedo. Mientras se sacaba la maestria, trabajaba como aprendiz en la Fábrica de Moreda y más adelante en Ensidesa, donde se jubiló.

En un principio, Ortega formó parte de la asociación de vecinos Montearéo Monteana San Andrés, después la parroquia formó la suya propia que él dirigió durante 25 años. Durante los mismos participó en las llamadas 'Marchas verdes' contra el Plan General de Ordenación Urbana en 2004. «Fuimos hasta Estrasburgo en autobús para reivindicarlo», recordó a este periódico. Además, junto con su equipo realizó los primeros festejos de la parroquia y consiguió –logro del que presume con mucho orgullo– que se trajera el agua de la EMA.

Su homenaje se realizó en el restaurante Savannah en el que le acompañaron su hija, yerno y nietos además de sus hermanos y sobrinos, así como la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Ampliar En el centro de la imagen los homenajeados Dolores Villar y Aurelio Suárez junto a representantes políticos, de la Caja Rural de Gijón y de la asociación vecinal de Veriña en el restaurante La Caldeira. Paloma Ucha.

Aurelio Suárez, de 75 años, y Dolores Villar, de 92, los homenajeados por la asociación vecinal de Veriña, disfrutaron junto con sus familias, vecinos y amigos de una velada en en el restaurante La Caldeira de la Campa Torres. Suárez, nacido en el concejo de Valdés, concretamente en Trevías vino a Gijón con 14 años a trabajar en la construcción. En 1965 empezó a trabajar en Marítima del Musel. Tras la fusión con el dique de Duro Felguer pasó a pertenecer a esta unión denominada Astilleros Naval Gijón.

En el caso de Villar, nació en el concejo de colunga, en Lué. Con 21 años se trasladó a Oviedo donde vivió 14 años hasta mudarse a Gijón , donde se casó y tuvo tres hijos. Actualmente vive en la zona urbanizada de la parroquia.

A los homenajeados se les entregó por parte de la entidad vecinal una placa y un bolígrafo conmemorativo. Al festejo acudieron los concejales de Atención a la Ciudadanía, Abel Junquera, de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y de Servicios Sociales, Guzmán Pendás. También estuvo presente el presidente de Caja Rural Gijón, José Ramón Fiaño.