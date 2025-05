Sanitarios e ingenieros se alían para impulsar el uso de la tecnología en salud

Como «un Tinder» de sanitarios e ingenieros definió, en tono de broma, José Ignacio Rodríguez, coordinador de Innovación de Finba-Ispa, el I Encuentro Ciencias ... de la Salud-Ingeniería celebrado en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. Una cita en la que los profesionales de uno y otro ámbito se presentaron formalmente, se conocieron y sentaron las bases de unas relaciones que pueden ser muy fructíferas para ambos, pero sobre todo para los pacientes. «Veo un futuro lleno de oportunidades», aseguró Víctor M. González, director del Centro de Ingeniería Biomédica. En su exposición de lo que es y a qué se dedica este instituto de investigación de la Universidad de Oviedo, recientemente creado, habló de las aplicaciones de la tecnología en el campo de la sanidad: en el diagnóstico, la monitorización, la terapia y la prevención.

Aplicaciones en las que las posibilidades de desarrollo son «importantísimas». Citó, por ejemplo, la impresión en 3D de órganos, la edición genética, la ampliación de las aplicaciones de la cirugía mínimamente invasiva o la neurotecnología.

El cardiólogo de Cabueñes José Miguel Vegas habló de innovación sanitaria desde el punto de vista clínico con una reflexión un tanto pesimista: «La innovación va más rápido de lo que los médicos podemos hacer para transferirla al sistema de salud». Sin embargo, añadió, con encuentros como el de hoy «podemos hacer que esto cambie», confió.

Habló él a los asistentes de su propia experiencia con la 'plataforma Ayudha', una aplicación para la rehabilitación cardiaca no hospitalaria en cuyo desarrollo participó el servicio de Cardiología de Cabueñes y que en 2023 mereció el I Premio a la calidad, innovación y sostenibilidad en el ámbito sanitario que concede la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado. «Los clínicos estamos acostumbrados a hacer investigación, pero no innovación», reconoció tras afirmar que «los médicos siempre hemos pensado que innovación es alta tecnología, pero no es así. La búsqueda de una solución no siempre implica alta tecnología»,