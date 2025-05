Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón: «Vinimos a cambiar Gijón y sigue todo igual, se han olvidado del sentir de la calle»

Para la concejala de Vox y portavoz del grupo municipal, Sara Álvarez Rouco (Gijón, 1965), estos dos años de gobierno han sido un periodo ... en el que «se sigue sin ver el desarrollo del programa electoral» de Foro. Los 'megaproyectos' han hecho que «dejen de lado las necesidades de los barrios y parroquias». Por su parte, como oposición, alude orgullosa la labor de su partido: «Supimos reinventarnos después de la traición».

–Estamos en el ecuador de este gobierno municipal. ¿Qué balance hace del bipartito de Foro y PP?

–Lo malo de este gobierno es que es lo mismo de siempre. Seguimos sin ver el desarrollo de su programa electoral. Se mantienen enroscados en esos 'megaproyectos' y dejan de lado las necesidades de los barrios, la zona rural y sobre todo el sentir de la calle. Lo mejor es que ya solamente quedan dos años de mandato.

–Me habla del sentir de la calle. ¿Cómo ve la gestión en los barrios y parroquias?

–Gijón es una ciudad de muchas promesas incumplidas. Los vecinos nos trasladan la falta de seguridad y la falta tremenda de aparcamiento o de iluminación, entre otras cosas. Hay que hablar con los vecinos y prometer lo que se pueda cumplir porque el dinero es finito.

–¿Cómo ha sido el papel de Vox como oposición?

–También voy a decir lo bueno y lo malo. Supimos reinventarnos después de la traición recibida. Salimos más fuertes. Lo malo es que nos costó tiempo. Siendo una solo una persona echamos mucho de menos tener otra. Sacamos a dos y es cierto que tuvimos que hacer un esfuerzo grande.

–¿Cree que hubiera cambiado algo en la gestión del gobierno si Vox hubiera seguido en él?

–Yo eso lo pensaba antes. Pero, visto lo visto, creo que nos hubiéramos ido de este gobierno. No hubiéramos aguantado esta gestión. Vox no hubiera actuado en muchas cosas. Vinimos a cambiar Gijón y eso se logra cuando hay modificaciones y no las hay. Quitando la zona de bajas emisiones y que hay toros, no cambió nada. Están muy rendidos a las izquierdas.

–¿En qué sentido?

–Foro está en una posición ahora mismo muy complicada. Es un partido casi municipal y quieren tocar todos los palos. Para eso tienes que apoyar a todos los partidos. Así no se gobierna bien. Cuando empezamos, Moriyón decía que Gijón había hablado y que lo que quería era un gobierno desde la derecha. Y por eso pactó con el PP y con Vox. Ahora es todo lo contrario. Se ve en el Pleno.

–¿Cómo es su relación con el gobierno en el Pleno?

–Para Vox nunca hay espacio. Las izquierdas predominan por encima de todo. Cualquier acto o iniciativa que hemos llevado no sirvió. ¿Para qué estamos aquí? La semana pasada llevamos al Pleno la bonificación a familias numerosas, y no se aprobó. Y son cosas serias. Foro y PP pone un muro a todo lo que lleva Vox.

–Sobre este último Pleno, ¿qué opina sobre la aprobación de recurrir el fallo que declara nulo el Plan de Normalización Lingüística y que daba respuesta a la demanda judicial de su partido?

–El año pasado se debatió en el Pleno este plan y se aprobó. Interpusimos un recurso y el juez falló a favor de su nulidad, pero no por el plan en sí mismo, sino por cómo se había redactado. Estaba viciado desde el principio por seis puntos. Faltaba el informe económico, entre otros. Lo mejor que pueden hacer el Gobierno es volver a hacerlo, a Vox no le gusta el plan, pero si se aprueba es lo que hay. Lo que no es de recibo es que hagan una chapuza.

–Su partido criticó los plazos del proyecto del plan de vías y el futuro del 'solarón'. ¿Por qué?

–El plan de vías y el 'solarón' son un desastre. Si nos centramos en Foro, en 2011 quería poner la estación en el Humedal. En el 2015, cambiamos de ubicación al entorno del Museo del Ferrocarril. En 2022, Foro acepta llevar la estación a Moreda siempre que el 'solarón' sea un parque. En 2023, es promesa electoral ofreciendo mucho verde en el 'solarón' y ahora acepta la voluntad del presidente de Asturias. Los únicos que están abandonados son los ciudadanos. No hablo solo de Foro, sino también del PSOE, porque cualquier infraestructura que está pendiente en Gijón tiene al PSOE detrás: intermodal, vial de Jove...

–¿Qué le parece la oposición de la Autoridad Portuaria a cumplir con la cesión de la franja de Naval Azul al Ayuntamiento?

–Nosotros dijimos que sí a Naval Azul. Es un proyecto importante y que se abre a la zona oeste de Gijón. Lo que no puede ser es lo que está pasando. Judicializar a nosotros no nos gusta porque es una pérdida de tiempo y alargar los plazos. Es un enfrentamiento entre tres instituciones que tienen que trabajar a conjunto. El otro escenario es el del partido socialista, que está poniendo trabas en todos los proyectos incumplidos. Se debe llegar a un consenso. Se trata tan solo de voluntad política y cuando la hay, sale todo adelante.

–Como ex concejala de Festejos, ¿qué opinión le merece la Semana Grande de 2024?

–Dijimos que tenía que extenderse y se hizo. Estuvo bien, pero como no hagan modificaciones no van a ver cambios reales.

–¿Y sobre la gestión de Divertia y de su ex compañero Óliver Suárez?

–No quiero ni opinar. Óliver está encantado en su puesto y debe disfrutarlo mucho, Gijón no disfruta tanto.

–¿Hay relación a día de hoy?

–Con una persona que te apuñala no hay nada que decir. Solo sé que existe porque vota lo mismo que Foro.

–Por último, ¿qué objetivos se marca Vox en estos dos años que quedan de mandato?

–Tenemos que hacer oposición. Mirar al futuro con alegría y con grandes proyectos, pero no 'megaproyectos'. Lo que querría para 2027-2031 sería ver terminadas muchas cosas que están empezadas, sobre todo infraestructuras. Me gustaría arreglar el tema de los aparcamientos y tener un Gijón sin mendicidad. También con mucho empleo, que los jóvenes no se vayan. Y un Gijón abierto al turismo, que las medidas que se tomen sean capaces de absorber toda la oferta que va a venir porque va a ser una ciudad muy turística. Y un Gijón sin soledad no deseada, que se tenga muy en la mirada a las personas mayores. De aquí a diez años lo vamos a sentir mucho, por eso hay que tener políticas pensando en ellas.