La Sareb rectifica los contratos del «bloque en lucha» de Gijón con «cláusulas abusivas»

«Que los ingresos no superen 4,5 veces el IPREM, ser mayor de 60 años o tener una discapacidad superior al 33%» fueron los ... criterios de vulnerabilidad pactados por la Sareb y el Principado de Asturias, en una reunión telemática que tuvo lugar el pasado 27 de febrero, para evitar el desalojo de las 16 familias que en aquel momento vivían en el autoproclamado «bloque en lucha» de Gijón, el número 3 de la calle Río Piloña, en Contrueces.

Sin embargo, los 11 vecinos que siguen en el edificio actualmente denunciaron este viernes, en una rueda de prensa a las puertas del bloque, que «la Sareb rectifica ahora, mediante un burofax enviado esta misma semana, que ellos no pactaron con las administraciones públicas tales criterios y que no saben de dónde han salido». Les propone entones dos tipos de contratos, en función de la diferenciación que han realizado entre vecinos vulnerables (cinco) y no vulnerables (seis), con cláusulas que las familias consideran «abusivas».

El contrato de los vecinos vulnerables, regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos, establece que la renta no supere el 30% de los ingresos, por lo que el inquilino pagaría una renta bonificada. «El problema es a la hora de actualizar las rentas conforme al IPC», indicó Pepo González, potavoz del bloque. «La Sareb actualiza la renta inicial (800 euros) para que, el segundo año, acabes pagando la renta inicial conforme al IPC y no la renta bonificada (400 euros)», explicó, algo que «para una familia vulnerable, con ingresos son parcos y escasos, es firmar un contrato con el que te estás atando una soga al cuello».

Deuda de 20.000 euros

Por otro lado, a los vecinos no vulnerables se les propone subrogar el contrato durante un año, «pero viene aparejado al pago de una deuda de 20.000 euros en concepto de rentas atrasadas desde que la Sareb se hace cargo del edificio en 2021», señaló González, quien afirma que «no existe relación contractual entre los vecinos y la Sareb que justifique esta contracción de derechos y obligaciones». Además, «pagar 20.000 euros para permanecer un año en tu casa es inasumible y una locura», remarcó.

A su juicio, se trata de una manera de «dividir al bloque» y reiteran que su idea sigue siendo «buscar una solución en bloque e intentar que ninguna familia firme un contrato de manera independiente para que esto se consiga de manera colectiva». «Somos 11 vecinos y, si tenemos que morir los 11 aquí, moriremos», remató González.