Mabel Lavandera conversó con Lucía Peláez ante un público que disfrutó con numerosas anécdotas. José Simal
II Semana del Arte y la Creación de Somió

Mabel Lavandera: «Siempre me gustó experimentar»

Mabel Lavandera conversó con Lucía Peláez en el marco de la II Semana del Arte y la Creación de Somió

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Una pintora con una larga trayectoria y muy variada. Una artista que tiene un dominio del color y del dibujo que le permite trabajar sobre ... cualquier técnica. Una ilustradora que es capaz de expresar lo que quiere. Así definió Lucía Peláez Tremols, la que fuera directora del Museo Nicanor Piñole y del Museo Jovellanos, a la artista gijonesa Mabel Lavandera. Lo hizo en el marco de la II Semana del Arte y de la Creación que organiza la Asociación de Vecinos de Somió, que se presentó el pasado lunes. Ambas mantuvieron una extensa conversación en la sede vecinal en el transcurso de la cual Mabel Lavandera fue desgranando episodios y vivencias que, de una manera u otra, han ido marcando su recorrido artístico. «Empecé como Mabel y luego pasé a firmar como Mabel Álvarez, pero había muchas y me confundían, así es que al final me pusieron Lavandera y con ello me quedé», contó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

