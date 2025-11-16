Serín homenajea a sus mayores con una comida en El Natahoyo Se juntaron 123 personas y asistió también la alcaldesa, Carmen Moriyón

María Agra Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:38 Comenta Compartir

Llevan toda su vida dejando su impronta en la parroquia. Por eso, este domingo, la asociación de vecinos de Serín rindió homenaje a seis de sus mayores: Rafael Adriano González, María Teresa Villa, María del Pilar González, Argentina Fernández y Santiago Rafael Menéndez.

Lo hizo en una comida en el Restaurante Savannah, en El Natahoyo, que juntó a 123 personas a la mesa y contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente de la Caja Rural de Gijón, José Ramón Fiaño. Los homenajeados recibieron sendos obsequios y después bailaron y disfrutaron junto al resto de sus vecinos.

Temas

Barrios y parroquias de Gijón