Los homenajeados, con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente vecinal de Serín, José Luis Fernández. Paloma Ucha

Serín homenajea a sus mayores con una comida en El Natahoyo

Se juntaron 123 personas y asistió también la alcaldesa, Carmen Moriyón

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:38

Comenta

Llevan toda su vida dejando su impronta en la parroquia. Por eso, este domingo, la asociación de vecinos de Serín rindió homenaje a seis de sus mayores: Rafael Adriano González, María Teresa Villa, María del Pilar González, Argentina Fernández y Santiago Rafael Menéndez.

Lo hizo en una comida en el Restaurante Savannah, en El Natahoyo, que juntó a 123 personas a la mesa y contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente de la Caja Rural de Gijón, José Ramón Fiaño. Los homenajeados recibieron sendos obsequios y después bailaron y disfrutaron junto al resto de sus vecinos.

