Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
Los vecinos de Vega abarrotaron la carpa de la fiesta para degustar el pulpo. Arnaldo García

Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada

Vega se entregó a la gastronomía, Fontaciera celebró una convención de vehículos de época y Contrueces apostó por los pequeños del barrio

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

Volcados en sus fiestas. Así están los vecinos de Contrueces, Vega y Fontaciera, que este sábado afrontaron su segunda jornada festiva centrados en la gastronomía, los coches clásicos y los más pequeños. Eso sí, sin olvidarse de darlo después todo en las verbenas. En Contrueces apostaron por el tardeo y ayer no arrancaron hasta las seis de la tarde, cuando comenzó la actuación de Fran Tejado. Poco después, los niños del barrio tomaron el protagonismo con el concurso de dibujo infantil, donde dieron rienda suelta a su creatividad y compartieron disquisiciones sobre sus creaciones. Y, para endulzar la tarde antes de dar paso a la gran verbena del Grupo Beatriz, una chocolatada que dejó a los pequeños más que listos para dormir y recuperar energías.

En Vega, la mañana arrancó con una animada sesión vermú amenizada por los bailes tradicionales del grupo La Cruz de Ceares, acompañdos de gaita y tambor, y las voces del Dúo Nuevo Onda. Un aperitivo perfecto para calentar motores antes de la esperada jornada del pulpo, que llenó la carbayera de familias y grupos de amigos dispuestos a disfrutar de uno de los manjares más populares de la fiesta. De tarde, la ruta motera hizo rugir la parroquia con exhibición de la propias motos y, acto seguido, tomó el testigo la exhibición multidisciplinaria de la Guardia Civil. Con el sol cayendo, el ritmo cambió de manos y tomó protagonismo la música: el Grupo Saoco puso a bailar a todos desde las ocho de la tarde.

Vehículos en la primera concentración de coches clásicos, en Fontaciera. Arnaldo García
Los pequeños de Contrueces, en el concurso de dibujo infantil. María Sánchez
Algunos de los asistentes a la tradicional fiesta de la Piscina Junior, este viernes, en el Real Club Astur de Regatas. Jesús Manuel Pardo

Mientras, en Fontaciera celebraron la primera concentración de coches clásicos, que reunió a curiosos y amantes de la historia del motor, y la gastronomía volvió a ser protagonista con el menú de cachopo o callos que conquistó a los paladares más tradicionales. La tarde fue para los más pequeños y las familias, con juegos a partir de las cinco, y una misa por los difuntos que recordó la vertiente más tradicional de la celebración.

No se quedó atrás el Club de Regatas, que este viernes celebró su tradicional Fiesta de la Piscina Junior.

Contrueces, hasta el lunes

Vega y Fontacieran culminan sus festejos este domingo, mientras que Contrueces prolongará la fiesta hasta el lunes, que acabará con el Día del Socio y la orquesta Tekila.

