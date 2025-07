Adiós a un emblema de la hostelería de Gijón: el Chaflán echará el cierre en septiembre

Jana Suárez Gijón Domingo, 27 de julio 2025, 21:20 Comenta Compartir

Con 14 años salió de Tineo Ángel Fernández. De allí años después se trajo a Gijón a la que fue su esposa y alma máter de la cocina de El Chaflán, Lucinda Álvarez. También con catorce comenzó su hijo Víctor a servir tras la barra. «Aunque ya llevaba desde los diez años escanciando», confiesa a EL COMERCIO. Y ahora otra fecha clave va marcar la historia de la hostelería gijonesa: será a mediados de septiembre cuando El Chaflán cierre sus puertas. Dejará huérfanos a muchos clientes, «a no ser que alguien se interese y traspasemos el local. Desde luego, salida tiene», indica el empresario.

Hombre tranquilo, de ideas claras y muy agradable al trato, Víctor, que celebró su segunda boda hace menos de un mes, se confiesa nervioso por la nueva etapa de su vida. «Necesito descansar, no sé qué haré luego, pero de momento, vivir. Tengo 57 años, dos maravillosos hijos criados y llevo toda mi vida aquí. Voy a parar un poco y luego ya veremos», explica. «Ay, fíu míu, pues yo reconozco que voy a echar esto mucho de menos», expresa con esa sonrisa que la caracteriza su madre, Lucinda Álvarez, de 78 años que ve muy cerca la jubilación. «Tengo otra hija y dos nietas pequeñas. Me dedicaré a pintar y a tejer y a conocer la ciudad. Nunca fui al Acuario, por ejemplo. Pero yo entro aquí y dame la vida. Y mira que faigo horas, ¿eh?», comenta. Las jornadas para Lucinda son maratonianas, de 9.30 de la mañana a doce de la noche.

Tercera generación

No hay relevo generacional para continuar con el negocio, pero «tampoco se lo deseo a mis hijos», admite Fernández, que recuerda emocionado el primitivo Chaflán, el que estaba en la calle Calvo Sotelo. Corría 1967 y su abuela, su tío, su padre y su madre gestionaban esta popular sidrería. Entonces eran chigres, lugares de citas de hombres, de cantares, de partidas y de culinos, de esos que tanto echó Angelín. «Él solo se ocupaba de la barra y escanciaba a más de cuarenta personas y yo, embarazada de Víctor, cocinaba, fregaba platos y limpiaba varios pisos que teníamos entonces. Teníamos entonces setenta personas fijas para comer y otras tantas para cenar», relata Lucinda a Víctor, que en ese momento la abraza: «No hay otra como tú, madre».

Agradece este hostelero el amor por el trabajo y el esfuerzo que le inculcaron sus progenitores. «Yo quería una Vespa y claro que la tuve, pero ye que cuando todos mis amigos estaban en la Ruta tomando algo, yo aquí estaba escanciando», cuenta. Empezó la carrera de Empresariales, pero no le gustó y en 1992 se volcó de lleno en el negocio familiar. «Porque lo que mucha gente no sabe es que yo me encargaba de los pedidos, soy catador de sidra del Festival de la Sidra de Nava y también hago mis pinitos como cocinillas», detalla.

Entre las especialidades de la carta, porque nunca sirvieron menú del día en El Chaflán, destacan la carne a la piedra, los solomillos hechos solo por una cara, la ensalada y los espárragos rellenos de jamón, una receta que admite Fernández que trajo de Valladolid y que rápidamente se popularizó entre la clientela. Además de la calidad de la comida, el otro estardante del negocio es la buena sidra, «siempre escanciada y colocada en mesa a parte porque presta ver botellas de sidra juntas», destaca Fernández quien recuerda «un sábado que vendimos cincuenta cajas. ¡Vaya tiempos! Muy bien lo pasamos aquí. Sí que lo voy a echar de menos» , dice con ojos lagrimosos. «Pero la vida sigue...».