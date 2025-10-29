El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Embalse de San Andrés de los Tacones. Arnaldo García

No se preocupe si oye una sirena a la una de la tarde en Gijón, se trata de un simulacro

Se realizará en el embalse de San Andrés de los Tacones y tendrá una duración de 15 minutos

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:49

Si oye sirenas hoy en Gijón a la una de la tarde, no se preocupe. Se trata del ejercicio anual que realizan el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SESPA) junto con el Ayuntamiento de Gijón de activación de las sirenas de aviso a la población adscrita a los Planes de Emergencia de las Presas (PEP), integrados en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones del Principado de Asturias (PLANINPA).

En esta ocasión, el simulacro se llevará a cabo en San Andrés de los Tacones y tendrá una duración estimada de 10 a 15 minutos. Aunque el sonido de las sirenas se escuchará principalmente en las instalaciones de ArcelorMittal Gijón, también podría oírse desde otras zonas no inundables como Monteana, Fresno, zona de la iglesia de Santa María de Poago.

El objetivo es que la población se familiarice con el sonido, recuerde las medidas de autoprotección (ver tríptico adjunto) y se pueda comprobar, a su vez, el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y el software de activación.

Con la normativa actual, las probabilidades de inundación en las presas construidas y explotadas son prácticamente nulas. No obstante, es necesario prepararse ante una eventual situación de emergencia para que la población tenga una respuesta más adecuada ante la posibilidad de dicha circunstancia. Y, en dicho caso, ¿qué se debe hacer? Al sonar la sirena de aviso, la gente debe añejarse del río de la presa y dirigirse a los puntos más altos de la población y hacer caso de las indicaciones de las autoridades.

