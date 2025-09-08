El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón. Damián Arienza

Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»

«El caso de la agresión sexual de Somió fue complejo por los medios que puso el autor para evitar ser identificado»

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:39

Sonia García de la Cruz (Madrid, 1992) es la jefa de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón y en ... los dos años que lleva en el cargo ha dirigido investigaciones tan complejas como la violación de una joven en Somió o los homicidios de Susana Sierra (cuyo cadáver fue hallado oculto en un piso de la calle Contracay), el del dj Eloy Malnero en la plaza de Italia, el de José Antonio Justel en Fomento, el crimen de Luis Manuel López en la calle Luanco, el arresto de un acusado de un homicidio en Huelva que se refugió en casa de unos familiares en El Cerillero y la detención de los dos acusados de deshacerse del cadáver de su hermano discapacitado hace diez años en Somiedo. Con categoría de inspectora, es graduada en Criminología, máster en Ciencias Policiales y Pericia Caligráfica y a punto está de empezar otro máster en Negociación. La UDEV de Gijón es uno de los grupos con los ratios más altos de esclarecimiento de delitos graves a nivel nacional.

