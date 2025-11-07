«En el suicidio no siempre existen señales de alerta»

Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

«La prevención de la causa suicida no es solo un objetivo, es un deber ético y una prioridad absoluta». Así lo aseguró Jesús Rivero, del Colegio Oficial de Psicología, durante la inauguración este viernes de las Jornadas Avanza de Prevención del Suicidio que, organizadas por la Asociación Abrazos Verdes (asociación creada para dar apoyo a Supervivientes en Duelo por Suicidio) y el Colegio, en la Escuela de Comercio. «El suicidio es un problema prevenible, pero estamos ante una responsabilidad colectiva, es imprescindible el compromiso de las administraciones públicas», añadió.

«Habitualmente estamos acostumbrados a pensar que alguien que toma esta determinación y fallece por suicidio va empeorando progresivamente, que da señales de alarma, que abandona su aseo personal, que cada vez está más aislado, que se despreocupa más por su imagen, que tiene problemas de concentración, estado de ánimo bajo», expuso el terapeuta Pedro Martín-Barrajón, que impartió un taller práctico sobre 'Intervención en conducta suicida para entidades del tercer sector en Asturias'. Según investigaciones recientes, explicó, «no siempre existen señales y ese deterioro progresivo no es tan palpable». Precisamente, esa es una de las claves para las personas que viven el duelo del suicidio, que buscan la explicación a '¿por qué yo no lo vi venir?' Y es que el causado por el suicidio está considerado el más duro de los duelos por la OMS. Lo saben bien Carlos Soto y Olga Ramos, que perdieron a su hija Ariadna con 18 años y no vieron señales previas que les pudiesen indicar ese trágico final. «Somos supervivientes. Nuestra hija se suicidó el 24 de enero de 2015 y ahora aportamos el testimonio de lo que nos pasó, cómo pasó y explicamos que nuestra hija no tenía ningún problema de salud mental». Desde su experiencia y junto a Pedro Martín-Barrajón, asesoran a personas que han vivido situaciones similares a través del servicio Psicourgencias.

Aprender a vivir con ello

¿Cómo se supera o cómo se aprende a a vivir con ello? Carlos y Olga recuerdan los distintos momentos por los que han ido pasando a lo largo de estos diez años de duelo. «Hicimos terapia, con grupos de ayuda, estuvimos junto a gente que le ha pasado lo mismo. Es duro pero ahora tratamos de animar a los supervivientes que están pasando por lo mismo que nosotros. Necesitamos contar mil veces lo que ha pasado para darle forma y poder vivir. Nuestra vida cambió totalmente. No somos las mismas personas que antes del suicidio de nuestra hija pero ahora intentamos ayudar a otros que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos», relataron.

En los últimos años Asturias ha ocupado el primer lugar en las tasas de muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Existen muchos factores que explican la conducta suicida. Este comportamiento es un fenómeno multicausal. «Confundimos la gota que ha colmado el vaso con las causas. Pero en el suicidio no hay una sola causa, ni siquiera en los intentos previos», recuerda Pedro Martín-Barrajón.

Hablar de la prevención del suicidio «nunca es fácil pero sí es necesario», defendió la alcaldesa, Carmen Moriyón, que inauguró las jornadas. Este sábado se proyectará el documental 'Socialicidio', de Daniel Lovi, a las 10, en el CMI El Llano, y a las 12.30 habrá una tertulia sobre los retos actuales y las experiencias, con especialistas del Servicio de Salud del Principado. El 112 y el 024 son dos teléfonos de ayuda en estos casos.

Asistentes a las jornadas sobre el suicidio organizadas por Abrazos Verdes. Paloma Ucha