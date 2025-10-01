Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
El desprendimiento del cubrimiento de una fachada del colegio El Lloréu, en El Natahoyo, obliga a acordonar parte del patio de centro escolar
Gijón
Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:37
La caída de unos cascotes de un edificio del número 15 de la calle Emilio Tuya, en el corazón del barrio de La Arena de Gijón, provocó un tremendo susto este miércoles a mediodía entre la concurrencia de uno de los bares situados frente al parque de la Fábrica del Gas.
El exterior del local, que cuenta con bancos corridos en el exterior y fachada en la acera de enfrente, estaba ocupado por bastantes clientes que aprovechaban el buen tiempo para disfrutar de sus consumiciones en el exterior.
Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y todo quedó en un susto, ya que los cascotes no golpearon a nadie.
Desprendimientos en El Lloréu
Por otro lado, este miércoles también se ha producido el desprendimiento de parte del recubrimiento de la fachada de uno de los edificios del colegio público El Lloréu, lo que obligó a acordonar parte de uno de los patios del centro escolar.
Afortunadamente, la caída se produjo en un momento en el que no había niños por esa zona, por lo que todo quedó también en un susto.
