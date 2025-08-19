El Taller de Empleo de Las Mestas mejora las instalaciones para el Concurso Hípico de Gijón La primera fase de las obras permitirá contar con un nuevo aseo femenino durante la competición internacional que comienza la próxima semana

La vicealcaldesa Ángela Pumariega y el concejal de Deportes y Educación Jorge Pañeda, este martes, en el nuevo aseo de la tribuna oeste del Complejo Deportivo de Las Mestas.

Las instalaciones de Las Mestas estrenarán unos nuevos aseos femeninos durante la celebración del próximo Concurso Internacional de Saltos de Gijón, que arrancará la próxima semana.

El módulo de albañilería del Taller de Empleo Las Mestas, dentro del desarrollo de la práctica formativa, se ha encargado de la reforma de un almacén para convertirlo en un baño femenino, que 12 cabinas de sanitarios y 11 lavabos. Ubicado en los bajos de la tribuna oeste, se han realizado las instalaciones de fontanería, evacuación de aguas, de electricidad, la ejecución de tabiquería interior, soldado, alicatado y techo desmontable, así como la colocación de ventanas y puerta de acceso.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, visitaron este mediodía, la nueva instalación, que ya estará a disposición del público durante el concurso hípico. Una vez finalizada la competición, en septiembre, se iniciará la segunda fase de la obra, que consistirá en reformar dos de los aseos ya existentes, también en la tribuna oeste. Uno será un nuevo baño masculino y el otro será un aseo accesible y adaptado para personas ostomizadas. Este taller finalizará el 30 de noviembre.

Ángela Pumariega destacó la comunicación entre la Agencia Local de Empleo y las distintas concejalías del Ayuntamiento, que permite «ir adaptando la formación de los talleres de empleo a las necesidades existente, teniendo en cuenta que terminan con una obra, que redunda en un beneficio para los gijoneses». La vicealcaldesa se mostró «muy contenta» con el resultado de estos talleres de empleo. «Aparte de combinar formación y tener a gente que busca activamente un empleo y que pueden entrar así en el mercado laboral, es algo muy positivo hacer obras que necesitan las áreas municipales y que al final son para el conjunto de la sociedad gijonesa», comentó Pumariega.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, destacó el esfuerzo que está llevando a cabo su departamento en la modernización del Hípico y cómo el buen resultado de los talleres de empleo en experiencias previas, como la llevada a cabo en los baños del campo de golf de El Tragamón les animó a reclamar la continuidad en Las Mestas. «El taller está funcionando y puede dar mucho más servicio al resto de la ciudad», apuntó Pañeda, que este jueves presentará todas las novedades del Concurso de Las Mestas en el Ayuntamiento.

A nivel de instalaciones destacó la renovación del asfaltado que se ha llevado a cabo y la instalación de una nueva grada en la curva norte, entre algunas de las mejoras que presentará el recinto en esta próxima edición.