El taxi empotrado en el bar de la esquina de las calles Balmes y Granados. Damián Arienza

Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón

El taxista resultó herido tras el brutal impacto contra la fachada del establecimiento, que está cerrado al público

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:51

Sobresalto en el barrio gijonés de El Coto. Un taxi ha acabado empotrado dentro de un bar en el cruce de la calle Balmes con Granados al salir despedido tras colisionar contra una furgoneta. El taxista resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes.

El vehículo derribó parte de la fachada y la persiana del establecimiento hostelero, que se encuentra sin actividad desde hace tiempo. La fortuna quiso que en ese momento no hubiese peatones en la acera que invadió el taxi.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local para reconstruir el accidente y sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). También efectivos de bomberos para asegurar la fachada, con riesgo de desprendimiento a la vía pública.

