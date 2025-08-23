El Teatro Jovellanos de Gijón bajará el telón en septiembre para renovar el equipo de climatización Las obras, que durarán un mes, incluyen el desmontaje de la bomba de calor, la instalación de una nueva y su insonorización

Sin obras, por obras. Tras la representación este sábado de 'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela y Antonio Molero como protagonistas, el Teatro Jovellanos bajará el telón hasta octubre para acometer la mejora de su sistema de climatización, una actuación que es incompatible con el mantenimiento de la actividad del teatro. El próximo 1 de septiembre, lunes, está prevista la instalación del vallado que indicará que el edificio cambia las obras teatrales por las físicas, justo el año en el que se cumplen tres décadas desde la gran reforma que permitió su reapertura como teatro municipal, tras haber cerrado sus puertas como sala privada en 1987.

Los trabajos, tal y como adelantó EL COMERCIO, fueron adjudicados ya el año pasado a Veolia Servicios del Norte por un importe de 181.000 euros, IVA incluido, a la espera del momento más idóneo para su ejecución. El proyecto técnico señala que «la unidad enfriadora polivalente que suministra la energía térmica de climatización al Teatro Jovellanos», situada en una terraza interior del edificio, «se encuentra en mal estado y a punto de llegar al final de su vida útil, por lo que urge su sustitución para seguir dando servicio al teatro».

Para ello se optará por la instalación de un equipo similar al existente, pero «de última generación». En concreto se pondrá «una bomba con recuperación de calor, capaz de producir frío y calor de forma simultánea», valorada en casi 100.000 euros y que estará conectada a los dos sistemas de distribución de agua (frío-caliente). La actuación se aprovechará para instalar contadores de energía térmica en ambos circuitos hidráulicos y contadores de energía eléctrica en el cuadro de baja tensión que alimenta la instalación de climatización, «para así poder conocer su rendimiento estacional». Dada además la antigüedad de las instalaciones del teatro, y para evitar daños en el nuevo equipo, se instalarán sendos separadores de lodos en los dos circuitos de agua.

El desmontaje de la actual bomba de calor obliga a demoler la estructura y la cubierta fonoabsorbentes que la rodean y a construir unas nuevas, una vez se haya montado el nuevo equipo, para seguir garantizando que el ruido propio del funcionamiento del sistema de climatización no afecte a la actividad del teatro. La sala técnica estará cubierta por paneles modulares acústicos y en la cubierta de la estructura se instalarán cuatro silenciadores –dos para la entrada de aire y dos para la salida– conectados con los ventiladores de la bomba de calor.

Reabrirá el 4 de octubre

Aunque el plazo total de ejecución de la obra que consta en el contrato con Veolia es de dos meses, el Teatro Jovellanos prevé poder reabrir al público el primer fin de semana de octubre, en el que hay programados dos espectáculos: la representación de la obra 'Memoria de la nisal', escrita por Ernesto Is y ganadora del Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2025, y la gala del XXXV Día de la Canción Asturiana, con participación entre otros de Vicente Díaz, Lorena Corripio, Jerónimo Granda y el gaitero 'El Pravianu'.

A la renovación del sistema de climatización se sumarán en los próximos meses otras actuaciones que, no obstante, no impedirán el normal desarrollo de la programación artística. Una de las más notables para el grueso del público será el traslado al interior del hall de la taquilla del teatro, a la que se accederá por la puerta situada junto al café Dindurra. También se reordenará la zona de camerinos –sin tocar desde la reforma de 1995– para que, entre otras cosas, todos puedan tener aseo propio y ducha; la sala de ensayos crecerá a costa de zonas de almacenaje; y en materia de accesibilidad se harán las reformas necesarias para que cualquier persona pueda moverse por todo el recinto y llegar hasta el escenario desde la entrada de artistas de Casimiro Velasco y se adaptará uno de los baños.

