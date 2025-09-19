El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Botadura en Gijón del fast ferry 'Mercedes Pinto'
Público asistente a uno de los conciertos organizados en el Gijón Arena. Paloma Ucha

El Teatro Jovellanos de Gijón incrementó la asistencia de público en el primer semestre de este año

El consejo de administración de Divertia aprobó este viernes su presupuesto para 2026, que alcanza una cifra de 9,2 millones de euros, de los que 7,2 son aportación municipal

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:28

La asistencia de público al Teatro Jovellanos de Gijón en el primer semestre de 2025 se incrementó en 1.300 personas, lo que supone una ... subida del 3% respecto al mismo período del año pasado. Así lo confirmó este viernes el presidente de Divertia y concejal no adscrito Oliver Suárez, en una rueda de prena previa a la celebración del consejo de adminstración de la empresa municipal que aglutina las áreas de Festejos, el Teatro Jovellanos y el Festival de Cine. «Más de 62.000 personas pasaron por las butacas del teatro en este primer semestre del año, en su 30 aniversario», destacó Suárez.

