El Teatro Jovellanos de Gijón incrementó la asistencia de público en el primer semestre de este año

La asistencia de público al Teatro Jovellanos de Gijón en el primer semestre de 2025 se incrementó en 1.300 personas, lo que supone una ... subida del 3% respecto al mismo período del año pasado. Así lo confirmó este viernes el presidente de Divertia y concejal no adscrito Oliver Suárez, en una rueda de prena previa a la celebración del consejo de adminstración de la empresa municipal que aglutina las áreas de Festejos, el Teatro Jovellanos y el Festival de Cine. «Más de 62.000 personas pasaron por las butacas del teatro en este primer semestre del año, en su 30 aniversario», destacó Suárez.

El presidente de Divertia también hizo una valoración de la progamación y se mostró «satisfecho» con la respuesta de los gijoneses a las propuestas presentadas. También consideró «positiva» la propuesta presentada por el promotor del Gijón Arena «con 19 espectáculos para los próximos tres meses», entre los que destacó los conciertos de Loquillo y Celtas Cortos.

En su reunión posterior, el consejo de adminstración aprobó el presupuesto para el ejercicio de 2026, que alcanza un total de 9.259.000 euros, de los que 7.201.010 es la aportación municipal que crece un 3,3% respecto al año pasado. La rpevisión de venta de entradas, ingresos de patrocinadores, concesiones y otras subvenciones completan el presupuesto de Divertia.

Oliver Suárez destacó que está previsto «una previsión al alza de los ingresos del Teatro Jovellanos y del Festival de Cine por venta de entradas» y señaló que las cuentas aprobadas «garantizan la viabilidad interna de la empresa municipal y el incremento en gastos de personal».

En el ámbito del funcionamiento de Divertia, su presidente puso el acento en la aprobación de tres pliegos que corresponden a los servicios de mantenimiento de las instalaciones municipales gestionadas por la empresa, como el Jovellanos, la Casa de la Palmera y los locales de ensayo del Manuel Medina por un importen de licitación de 55.926 euros; así como la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctircas y operación de equipos electrotécnicos del Jovellanos, por 510.910 euros. El tercero y último corresponde al proyecto de obras de renovación y reformas del Teatro por un importe de 510.873 euros.