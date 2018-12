Teresa Peramato: «Cuanto más se hable de violencia de género más se concienciará» Teresa Peramato junto a la alcaldesa Carmen Moriyón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto antes de la conferencia. / P. UCHA O. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 11 diciembre 2018, 02:01

«Hablar de la violencia género produce aún a día de hoy mucho rechazo». Y precisamente por ese motivo, Teresa Peramato (Salamanca, 1962), fiscal ante el Tribunal Constitucional, ofreció ayer una conferencia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto para abordar la 'La respuesta jurídica a las violencias machistas'. Cuanto más se hable del tema, más se logrará una concienciación a nivel de la población y de los legisladores, considera.

Quien hasta el pasado mes de octubre era fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la violencia sobre la mujer de Fiscalía General del Estado valora que en la actualidad las leyes continúan dándole la espalda a la violencia machista.

«Se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer», resumió Teresa Peramato, quien centró su intervención en la legislación y en el convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que entró en vigor en 2014 y reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, al mismo tiempo que aborda la violencia contra las mujeres a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.

«¿España cumple con la modificación del Código Penal los objetivos del convenio de Estambul? Podríamos decir que sí, pero la realidad es que no», señaló la fiscal del Tribunal Constitucional, para quien el Estado no fue consecuente a la hora de asumir las obligaciones del convenio y luego no recoger en las disposiciones de los artículos penales los aspectos específicos para las mujeres. «Continúan utilizando el género neutro, por ejemplo, en la tipificación del delito de ablación genital, donde no se explica que es a mujeres, se tiene que sobre entender sobre quién se ejerce el delito, algo tan simple como eso», añadió.

La violencia sobre la mujer, según señaló la representante del ministerio público, «no solo se ejerce en la esfera privada, también en la pública: en el ámbito laboral, en la calle, en el entorno vecinal...». Tal y como constató con datos de 2017, el 80% de la violencia doméstica tiene por víctimas mujeres y niñas.