«Tini nos apoyó siempre a Daniel y a mí. No cedió ni ante Felipe González» «Para la Laboral teníamos un gran proyecto, pero no lo quisieron. Las Noches Mágicas no le cuestan un euro al Ayuntamiento de Gijón» CH. TUYA Sábado, 31 agosto 2019, 02:15

-Después de tocar el cielo musical, llegó el infierno de la Laboral.

-Daniel Gutiérrez Granda y yo teníamos un gran proyecto para la Laboral, pero no pudo ser.

-¿Tini dejó de apoyarlos?

-Tini nos apoyó siempre a Daniel y a mí. Durante toda su etapa como alcalde nunca, jamás, nos impuso ni un concierto ni un personaje. No cedió ni ante Felipe González.

-¿Quería Felipe una entrada?

-(Risas) Fue después de un concierto que Miguel Ríos organizó en El Molinón, en el que dejaron el campo destrozado. Nos quedamos con la recaudación hasta que pagara los daños y llegamos a juicio. Miguel Ríos le dedicó una canción a Daniel en un disco. Una canción en contra, claro. Acabó perdiendo y pagando todo, pero, mientras, sé que a Tini le llamó Felipe. Pero nos respaldó.

-¿Nunca tuvo una bronca con él?

-Por aquello, no. Pero sí me echó una buena bronca cuando ya estábamos con él en el Principado. Nosotros revitalizamos el Día de Asturias y en uno, en el que contratamos a Dixebra, sacaron un cartel por la oficialidá... Tini me gritaba y Daniel se descojonaba.

-Y tras la Laboral...

-Daniel dejó la política y volvió a trabajar en Arcerlor. Yo, funcionario municipal, ya había sido trasladado en 2003 al Jardín Botánico y la concejala Dulce Gallego, mi jefa, pero que se convirtió en una amiga, me pidió que lo reactivara.

-Y se inventó las Noches Mágicas.

-Fue tras ir a Egipto, donde vi unas proyecciones fantásticas al aire libre. Me dije 'eso tenemos que hacerlo en el Botánico con la mitología asturiana'. Y líe a Carmen Gayo.

-¿Las Noches Mágicas seguirán sin usted?

-La actual alcaldesa, Ana González, estuvo en un par de conciertos y le encantaron. No cuestan un euro al Ayuntamiento de Gijón, se financian con las entradas y los patrocinadores. Y con los gastos del bar, claro. Comenzamos en 2004 y siempre ha habido lleno. Son un éxito y no creo que vayan a desaparecer.