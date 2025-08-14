El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las tortugas bobas recuperadas en la costa asturiana y que han sido cuidadas en las instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), con sede en el Bioparc Acuario de Gijón.

Dos nuevas tortugas recuperadas en el Acuario de Gijón, listas para volver al mar

Fueron recogidas en muy mal estado en El Arbeyal y en Llanes y cuidadas durante meses en las instalaciones del CRAMA. El miércoles serán soltadas a doce millas de la costa

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:44

Hace meses fueron encontradas en muy mal estado. Debilitadas. Y con plásticos en el sistema digestivo. Una, en la playa de El Arbeyal. Otra, en Llanes, en alta mar. La tortuga boba que fue localizada en Gijón presentaba síntomas de neumonía grave. La rescatada en aguas llaniscas, lesiones en las aletas, además de otras afecciones.

Trasladadas a las instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) con sede en el Bioparc Acuario de Gijón, en los últimos meses han sido objeto de tratamiento veterinario especializado, cuidados constantes y seguimiento clínico. Han ganado peso (dos kilos la primera y kilo y medio la segunda) y ya se encuentran en condiciones óptimas para volver a su medio natural. Si todo transcurre según lo previsto, el próximo miércoles, día 20, serán reintroducidas en el mar.

La otra tortuga que será liberada el miércoles día 20. E. C.

La reintroducción se realizará en una zona de aguas abiertas situada a 12 millas al norte de Gijón, pasada la zona del Cabo Peñas, seleccionada por reunir las condiciones óptimas para favorecer su reintegración en el entorno marino. Se hará desde una patrullera de la Guardia Civil que tiene previsto salir del Puerto Deportivo de Gijón a mediodía. Media hora antes, a las 11.30, en el Muelle de Tránsito, junto a las oficinas del Puerto, el equipo de Educación del Bioparc Acuario de Gijón organizará una actividad educativa e informativa abierta al público en la que se ofrecerán recursos divulgativos sobre las tortugas marinas y las amenazas que enfrentan, con actividades dirigidas especialmente a las familias.

Esta será la segunda ocasión en que dos tortugas rehabilitadas en las instalaciones del CRAMA son reintroducidas en el medio marino. La anterior tuvo lugar hace casi un año, en septiembre de 2024. Los ejemplares liberados entonces habían sido localizados en Bañugues y Lastres también en condiciones muy precarias. De hecho, una acabó perdiendo un ojo y otra, la que en 2023 estrenó las instalaciones del CRAMA, una aleta.

Especie vulnerable

La Caretta caretta, comúnmente conocida como tortuga boba, es una especie de amplia distribución en aguas templadas y tropicales, y se encuentra catalogada como vulnerable a nivel global. Entre sus principales amenazas se encuentran la contaminación por plásticos, la pesca accidental y la alteración de sus hábitats. Desde el CRAMA se señala que «la atención a ejemplares heridos y su posterior reintroducción es una de las herramientas de conservación que permite mejorar el conocimiento y la protección de estas especies migratorias».

