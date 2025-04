Los trabajadores de Emulsa claman: «Solo queremos que se respete nuestro trabajo»

El conflicto en Emulsa afronta este lunes una nueva oportunidad para intentar calmar los ánimos con la reunión convocada entre la dirección y el comité ... de empresa para abordar asuntos como la nueva bolsa de empleo para 2026, los cambios de horarios y de centros de trabajo. Mientras tanto, desde la representación sindical de USO, uno de los siete sindicatos representados en el comité, se reclama diálogo y el cese de los ataques a los trabajadores.

«El concejal de Medio Ambiente y el gerente de la Emulsa no se cansan de repetir que el conflicto laboral no es más que una trama política en su contra, pero utilizan los argumentos de la derecha más casposa: demasiados derechos y demasiado sueldo para unos simples basureros», apunta Elisa García Revuelta, delegada de USO en Emulsa y vicepresidenta del comité de empresa. «En ningún momento se han oído quejas de los representantes de los trabajadores sobre las retribuciones, lo único que se ha reclamado una y otra vez es la necesidad de diálogo y el mantenimiento de los trabajos que son nuestro día a día», añade.

Elisa García, que comparte estas reflexiones a título individual y no como declaraciones del comité, pide que tanto el presidente de la empresa, el edil Rodrigo Pintueles, como el director gerente, José Ramón García Cañal, «bajen de su pedestal y hablen con los trabajadores». «El personal de Emulsa solo quiere que se respete su trabajo», agrega. La delegada de USO también reclama que «no se olviden que las personas que se visten de naranja día tras día son también empresa» y reprocha al presidente de la empresa que «desgrane nuestra nóminas concepto por concepto, mientras que de la suya no se sabe más que percibe una cantidad anual que no incluye complementos ni retribuciones en especie, sea lo que se eso».

García Revuelta pide a Rodrigo Pintueles que «deje aparcados el clasismo y aterrice en el siglo XXI, en el que una pandemia mundial vino a demostrarnos que el trabajo de unos simples basureros era esencial». «No intente avergonzar a nadie por tener derechos sociales y laborales reconocidos por la ley», añade. Reprocha también al edil que «se le llene la boca hablando de un complemento de antigüedad del 60% y lo que no dice es que para cobrarlo, aunque ya no es posible, se han tenido que barrer Gijón más de 30 años seguidos». «No seré yo quien pida a esos compañeros que se avergüencen por un suelo que tienen ganado», añade.