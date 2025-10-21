Tráfico reserva una partida para el contrato vinculado a la Zona de Bajas Emisiones de Gijón Una empresa se encargará de ofrecer información y enviar los avisos correspondientes a esta normativa durante los dos primeros años

El concejal de Tráfico, Movilidad Urbana y Transporte Público de Gijón, el forista Pelayo Barcia, compareció ayer para explicar el presupuesto de su departamento para 2026, que asciende a un total de 21.6 millones de euros, que «supone un 1,05 por ciento menos que en 2024, pero un 32,66 por ciento más que el último aprobado por el anterior gobierno», matizó. Barcia explicó que la bajada responde a un «tema contable», en relación a 600.000 euros «que se transferían desde la concejalía a Emulsa para señalización viaria y que ahora se contabilizan en la transferencia municipal».

En el desglose de las cuentas del área de Movilidad figura la reserva de un partida de 250.000 euros destinados al contrato de la empresa que se encargará de gestionar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, la misma que estaba consignada para este ejercicio, pero que al no activarse la ZBE quedó sin ejecutar. Pelayo Barcia aseguró que «solo falta el informe económico» para llevar la ordenanza de la ZBE para su aprobación. «Espero que cualquier día pueda pasar ya por junta de gobierno», afirmó el edil, que también insistió una vez más en que «cuando se ponga en marcha la ZBE, será sin ningún tipo de sanción durante dos año, con un período informativo». De facilitar esa información será de lo que se encargue al empresa que se haga con el contrato para el que se reserva esa partida. «Su labor será colaborar con los vecinos, informar e ir mandando avisos», apuntó Barcia.

En el apartado de ordenación del tráfico, Barcia destacó los 2,7 millones de euros reservados para el mantenimiento de los semáforos de la ciudad, de los que 2,4 corresponden al nuevo contrato que se ha sacado a licitación. También detalló la partida de mayor cuantía, la dedicada al transporte terrestre, que se lleva 16,7 millones de euros, de lo que prácticamente la mayoría –16,4– son para la transferencia corriente de Emtusa. «Con ese dinero, en el fondo, lo que se está pagando son los descuentos en los billetes ordinarios del autobús, entre ellos la gratuidad de los viajes de los jóvenes», explicó.

Los 14,4 millones de euros de ingresos propios de Emtusa completan el presupuesto de la empresa, que asciende a 30,8 millones de euros. Barcia destacó los 6,8 millones dedicados a inversión, que incluirá la contratación de 36 nuevos trabajadores, de lo que 26 serán conductores, y la compra de diez nuevos autobuses.