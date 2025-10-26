Un trayecto por las vías Los Amigos del Cava viajan en tren hasta Candás para degustar la caldereta cocinada en olla ferroviaria

Noe Solla (de negro) con su marido Emilio, sus dos hijos y el resto de invitados a su 50 cumpleaños.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tradicionalmente, la caldereta formaba parte de los menús que se servían en los restaurantes de Candás y Casa Repinaldo la mantiene como enseña de su establecimiento. A base de pescado, marisco y una excelente salsa la elabora Feli, la mujer de 'Repi', que añade mimo y cariño para presentarla en olla ferroviaria. Un recipiente con plato que usaban los trabajadores del tren para cocinar sus guisos sobre las brasas del carbón.

La chef de Inferno Carolina Fanjul -dcha- con los comensales. Juan Carnicero, Repinaldo y Feli sostienen las ollas ferroviarias que utilizan para cocinar la caldereta, rodeados por los simpatizantes de Amigos del Cava y de la Sidra Brut D.O. desplazados a Candás. Marcos González, Pedro Catalá (Sumarroca), Marta Llavona y Ana Extremador en El Chigre 2.0 Isaac Alonso y Estela Rodríguez con asistentes al concierto de Boomers en la sala La Mar y Morena que ellos regentan. Antonio preparando la queimada gallega en el local La Barca. 1 /

Pues bien, más de una treintena de simpatizantes de Amigos del Cava y Sidra Brut D.O., presididos por Juan Carnicero, se animaron a recordar viejos tiempos, desplazándose en el tren -en el popular 'Carreño', como era conocida la línea- para disfrutar de la caldereta, por cierto, con un cava como acertado maridaje.

Asimismo, en el concejo de Carreño, en el local La Barca, festejó su 50 cumpleaños Noe Solla, creadora de contenido e impulsora de eventos como el Cachopo Day, que está próximo a celebrarse. Su marido Emilio Carrasco y sus hijos Julián y Fernando, junto a sus suegros Emilio y Sonia, que son extremeños, le demostraron su cariño al igual que sus invitados, entre los que no faltaron Manuel Bayona, exgerente del hospital de Cabueñes; Teresa Sánchez, presidenta de la junta local de Gijón de la lucha contra el cáncer y su marido, el comisario Jesús Riaño. A Rosa y Antonio les correspondió cocinar la paella y hacer la queimada.

Sin salir de Gijón, la semana también propició dos eventos en los que el menú fue concebido para armonizar con la bebida. El primero, una cena en el restaurante El Chigre2.0, propiedad de Marcos González y Ana Extremador siendo los cavas de Sumarroca los seleccionados. Pedro Catalá, delegado nacional de la bodega y la cocinera Montse Alonso. materializaron la propuesta, muy aplaudida por los comensales. Entre ellos, la fisioterapeuta Marta Llavona, de Piedras Blancas y la estilista Alessandra Álvez que acudió con su amiga Diana Soto.

La segunda, en el gastrobar Inferno, que regenta la chef Carolina Fanjul, la cual acaba de ser seleccionada para competir en el concurso de pinchos de Valladolid. En su caso, fueron los vinos de las bodegas Masaveu los catados por los asistentes junto al original menú que ella misma elaboró. La presentación corrió a cargo del brand ambassador Carlos Herráez y de Hernando Álvarez, delegado comercial zona Norte. A los postres hubo sorpresa, con los hermanos de Faster Trío con su guitarra y versiones.

La música en directo será la propuesta que todos los viernes tendrá cabida en la sala La Mar y Morena, que regentan Isaac Alonso y Estela Rodríguez enfrente de La Escalerona, A partir de medianoche se subirán a tocar destacados grupos y figuras de la música asturiana, como Igor Paskual próximamente.

Temas

Barras y estrellas