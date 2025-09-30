El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los estudiantes peruanos en su visita al ayuntamiento junto con el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento, Carlos Llaca. Damián Arienza.

Trece estudiantes peruanos de intercambio en el colegio Montedeva, en Gijón: «Está siendo muy grato»

Durante su estancia han visitado el Ayuntamiento de Gijón. Su parte favorita de la ciudad es, sin duda, «la playa»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:25

Trece estudiantes y profesores peruanos del colegio Kusi Kaway, en Písac, visitaron este martes el Ayuntamiento de Gijón y lo hicieron con sus coloridos trajes tradicionales. Una acción para enseñar y transmitir su cultura a la ciudad de Gijón. Todos ellos están realizando un intercambio con el colegio Montedeva. En total, estarán tres semanas en la ciudad.

Paula Valeria Bolívar, maestra de infantil, mostraba su montera y unas huatanas decorando sus trenzas. «Cada uno lleva su traje, dependiendo de la zona es diferentes», explica. Llegaron el pasado miércoles, 24 de septiembre, y durante este tiempo ya han visitado las Termas Romanas de Campo Valdés, han ido a ver un partido del Real Sporting de Gijón y han paseado por la ciudad. Pero, si Bolívar tiene que quedarse con algo lo tiene claro: «el mar».

Explica que donde vive «está muy lejos». Aquí, en cambio, a tiro de piedra. Durante una actividad el sábado en la playa, todo el grupo no dudó en meterse en el agua. A parte, también agradece «la calidez de todas las familias que nos han acogido», sonríe. «Gracias a esto hace que no se sienta un cambio tan drástico de estar de nuestras casas a un lugar desconocido, sino que es un lugar acogedor y familiar», añade.

Algo que su compañero Juan Abel Ojeda, respalda. «Está siendo una experiencia muy grata». Como profesor de música, aprovechó la visita al ayuntamiento, donde les recibió el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Pañeda, para entregarle un disco con música tradicional. «Culturalmente lo que más tocamos son los instrumentos de viento: cañas, sicu... y, luego, percusiones», señala. Además han creado instrumentos de cuerdas. Como tarea pendiente, Ojeda quiere conocer «la música tradicional de aquí»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  7. 7 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9 Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión
  10. 10

    El Sporting de Gijón entra en alerta naranja: las debilidades del equipo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trece estudiantes peruanos de intercambio en el colegio Montedeva, en Gijón: «Está siendo muy grato»

Trece estudiantes peruanos de intercambio en el colegio Montedeva, en Gijón: «Está siendo muy grato»