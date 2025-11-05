La UE financiará el 100% del proyecto 'CiderEU' de Cider Cities, promovido por el Ayuntamiento de Gijón

La Unión Europea respalda el proyecto 'CiderEU' de Cider Cities, promovido desde su origen por el Ayuntamiento de Gijón a través de la Concejalía ... de Relaciones Institucionales y Juventud, y lo financiará al 100% con un presupuesto que supera los 250.000 euros. El objetivo es desarrollar e impulsar esta Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana, que busca «revalorizar la cultura de la sidra y la agricultura tradicional como motor de identidad, sostenibilidad y cohesión social».

Se llevará a cabo a lo largo de 2026 y 2027 y, entre otras muchas actividades, está previsto que se celebren tres grandes eventos europeos, siendo el principal de ellos el que tendrá lugar en Gijón, en 2027, como colofón del proyecto.

'CiderEU' –en referencia a 'Ciudadanos unidos por el Patrimonio Inmaterial de la cultura de la manzana y la sidra en Europa' en inglés– es el resultado de un proceso de colaboración durante los últimos años entre diversas ciudades y regiones europeas que comparten una misma herencia: la cultura agrícola, social y económica ligada al cultivo de la manzana y la producción de sus derivados, especialmente la sidra.

Participación e igualdad

La declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en 2024, otorgó al proyecto una nueva visibilidad y reforzó su sentido: reconocer que este legado no pertenece solo a una región, sino que «forma parte de una historia europea compartida que merece ser celebrada, protegida y transmitida a las futuras generaciones».

Enmarcado en el programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), 'CiderEU' tiene como objetivo «fortalecer los lazos culturales, sociales y económicos entre comunidades rurales europeas, fomentar la participación ciudadana, promover la igualdad de género y poner en valor un patrimonio inmaterial que es, a la vez, memoria viva y motor de desarrollo sostenible».

Programas escolares

El proyecto está dirigido principalmente a agricultores y productores locales vinculados al cultivo de la manzana y la sidra –con especial atención a las mujeres del sector–, estudiantes de Primaria y Secundaria que realizarán talleres y actividades educativas, autoridades locales interesadas en políticas públicas sostenibles y a la ciudadanía en general, que podrá conocer y disfrutar de este patrimonio común.

Durante dos años, 'CiderEU' organizará encuentros internacionales, exposiciones, talleres y actividades educativas en las ciudades participantes. Entre sus acciones destacan tres grandes eventos europeos (en Italia, República Checa y España), destinados al intercambio de experiencias y difusión de resultados. También habrá exposiciones fotográficas y talleres sobre el papel de la mujer en la agricultura, así como talleres participativos para fomenta el intercambio de experiencias entre territorios y recopilar recomendaciones europeas que impulsen políticas rurales más sostenibles e igualitarias.

Asimismo, se desarrollarán programas escolares para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del patrimonio rural y la sostenibilidad y se promoverá el crecimiento de la Red Europea de Ciudades de la Manzana y la Sidra, garantizando la continuidad del proyecto más allá de su duración inicial.

Seis países unidos

La red europea Cider Cities une a diez ciudades de seis países –España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y República Checa– en una asociación de cooperación donde la sidra y la manzana son el nexo de unión. Actualmente, los socios de la red son Gijón, Nava, Cangas de Onís, Kuartango (Álava), Valleseco (Gran Canaria), Chelcicko-Lhenický (República Checa), Saint-Marcel (Italia), Urrugne (Francia), Carrazeda de Ansiaes (Portugal) y Celje (Eslovenia), si bien también son entidades fundacionales la Cámara de Comercio de Gijón, la Fundación Caja Rural de Gijón y la Fundación Asturies XXI.