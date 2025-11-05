El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la Red Europea de Ciudades de la Sidra (Cider Cities), este miércoles, en el Llagar Piñera, en Gijón. Jesús Manuel Pardo
Cultura de la sidra

La UE financiará el 100% del proyecto 'CiderEU' de Cider Cities, promovido por el Ayuntamiento de Gijón

Contará con un presupuesto de más de 250.000 euros para impulsar la Red de Ciudades de la Sidra, que busca «revalorizar la agricultura como motor de identidad, sostenibilidad y cohesión social»

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

La Unión Europea respalda el proyecto 'CiderEU' de Cider Cities, promovido desde su origen por el Ayuntamiento de Gijón a través de la Concejalía ... de Relaciones Institucionales y Juventud, y lo financiará al 100% con un presupuesto que supera los 250.000 euros. El objetivo es desarrollar e impulsar esta Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana, que busca «revalorizar la cultura de la sidra y la agricultura tradicional como motor de identidad, sostenibilidad y cohesión social».

