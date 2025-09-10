Última llamada al Kit Digital La OAP-KD de la Cámara de Comercio de Gijón anima a las pymes a aprovechar la ayuda antes de que cierre la última convocatoria abierta

La Oficina Acelera Pyme para el Kit Digital de la Cámara de Comercio de Gijón ha encontrado en la FIDMA un escaparate inmejorable para acercar sus servicios a pymes y autónomos.

En el marco de la 68.ª FIDMA, la Oficina Acelera Pyme para el Kit Digital de la Cámara de Comercio de Gijón ha encontrado un escaparate inmejorable para acercar sus servicios a pymes y autónomos. Desde 2022, este programa financiado con fondos europeos NextGenerationEU acompaña a las empresas en su proceso de transformación digital, ofreciendo asesoramiento, formación y apoyo en la incorporación de soluciones tecnológicas.

La última edición de la FIDMA ha sido la ocasión perfecta para impulsar la difusión del Kit Digital, cuya convocatoria para el segmento III entra en su fase final. Conversamos con Diego Congil, asesor responsable de la OAP-KD, sobre el impacto del programa y los pasos que aún pueden dar las empresas para no quedarse atrás en su digitalización.

-¿Qué supone el Kit Digital para una pyme y por qué es importante que las empresas no dejen pasar esta oportunidad?

-El Kit Digital es una ayuda económica a fondo perdido que permite a autónomos, micropymes y pymes incorporar soluciones tecnológicas clave para mejorar su competitividad. Desde la creación de páginas web, tiendas online o presencia en redes sociales, hasta herramientas de gestión de clientes (CRM), facturación electrónica o ciberseguridad. Actualmente nos encontramos en la recta final: la última convocatoria abierta es la del segmento III, dirigida a autónomos y microempresas de hasta 2 empleados, abierta hasta el 31 de octubre de 2025, aunque los fondos podrían agotarse antes. Por eso animamos a las empresas a realizar la solicitud cuanto antes.

-¿Qué papel ha jugado la Oficina Acelera Pyme para el Kit Digital de la Cámara en este proceso?

-Desde 2022, hemos asesorado a cerca de 800 empresas, y más de 300 consultas han estado directamente relacionadas con el Kit Digital. Muchas buscaban resolver dudas sobre cómo hacer la solicitud, elegir al agente digitalizador más adecuado o qué solución se ajustaba mejor a su negocio. También hemos ayudado en la subsanación de errores, revisión de documentación o cumplimiento de plazos. Nuestra función ha sido estar al lado de la empresa en cada paso.

-¿Qué acogida han tenido las acciones de difusión organizadas por la Cámara?

-La acogida ha sido muy positiva. A lo largo de estos años hemos organizado 8 actividades específicas centradas en el Kit Digital, en formato presencial y online, con muy buena respuesta. Algunas se dirigieron a colectivos concretos, como el comercio minorista o los autónomos, y nos hemos desplazado a municipios como Langreo o Carreño para acercar la información.

Entre 2024 y 2025, en los cuatro congresos celebrados —dos sobre inteligencia artificial, uno de ciberseguridad y otro de marketing digital— reservamos un espacio para hablar del Kit Digital, con ponencias y mesas de debate en las que participaron tanto agentes digitalizadores como empresas beneficiarias.

Además, mantenemos una estrategia constante de comunicación con campañas en redes sociales, mailings, cuñas de radio, mupis en Gijón y presencia en prensa escrita. La idea siempre ha sido llegar al mayor número posible de empresas y mostrar que esta ayuda puede marcar un antes y un después en su digitalización.

-¿Qué perfil de empresa es el que más se ha interesado por el Kit Digital?

-La tipología ha sido variada, especialmente desde la quinta convocatoria, que amplió el acceso a empresas de hasta 250 empleados. Aun así, el perfil más recurrente ha sido el de autónomos y micropymes con menos de tres trabajadores, es decir, las empresas del segmento III, con gran interés desde el inicio. Hablamos sobre todo de negocios del sector servicios, comercio, formación o asesorías.

Muchos lo han visto como la oportunidad de dar ese salto pendiente: mejorar su presencia online, automatizar procesos, digitalizar la relación con sus clientes o incorporar herramientas para ganar en eficiencia.

Gracias a la colaboración con los programas de apoyo a emprendedores de la Cámara, también hemos acercado esta ayuda a proyectos en fase inicial. Así, muchas personas emprendedoras han podido beneficiarse del Kit Digital a los seis meses de iniciar su actividad, naciendo ya con una base tecnológica más sólida.

-¿Cómo puede una empresa interesada contactar con vosotros para informarse o pedir asesoramiento?

-Es muy sencillo; basta con concertar una cita previa a través del correo acelerapyme@camaragijon.es o visitar nuestra web www.camaragijon.es/acelera-pyme. Ofrecemos atención presencial y virtual, y ayudamos desde el primer momento: identificando si pueden optar a la ayuda, explicando los pasos y resolviendo cualquier duda. Todavía están a tiempo, pero no deben dejarlo pasar: esta es la última oportunidad.

