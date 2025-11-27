El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión Fue detenido por la Policía Nacional en su piso El Cerillero, en Gijón, con cocaína, éxtasis, viagra y MDMA

El ultra del Sporting detenido y enviado a prisión acusado de vender droga en las inmediaciones de El Molinón los días de partido afronta una condena de siete años de prisión. La fiscalía lo considera autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia de armas prohibidas, ya que durante el registro que se le practicó en casa los agentes localizaron una defensa extensible. El juicio se celebrará en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, si bien está aún de fecha.

El hombre, de 36 años, fue detenido en octubre de 2024 por agentes de la Policía Nacional. Le fueron localizados 150 gramos de cocaína, 180 gramos de MDMA, 17 pastillas de éxtasis y 15 de viagra. y también 15.800 euros en efectivo, procedente «del tráfico de drogas». Los investigadores señalaron que «suministraba gran parte de su mercancía los días de partido en El Molinón». Fue detenido horas antes de un encuentro entre el Sporting y el Club Deportivo Castellón.

El grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón le investigaba desde meses, al tener evidencias de que se dedicaba a vender droga al menudeo y viagra. Habían incluso revisado las cámaras de seguridad del estadio, confirmando sus sospechas. «Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de agosto, cuando las informaciones recabadas por distintas vías indicaban como un varón aprovechaba la celebración de partidos de futbol para llevar a cabo la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de campo de El Molinón. Al parecer, a sus clientes habituales también les servía desde su domicilio en el barrio del Cerillero», señalaron desde la Comisaría, que añadían: «Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes encargados de la investigación lograron identificar ahora detenido, resultando ser un miembro de la peña Ultra Boys».

El ministerio fiscal solicitó para el arrestado el ingreso en prisión como medida cautelar al considerar que cometió un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño para la salud, por lo elevado de las penas que acarrea este delito (entre 3 y 6 años de cárcel) y al apreciar riesgo de fuga. También entiende el ministerio público que podría ser autor de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que le fue ocupado un arma extensible, delito penado con penas de entre uno y tres años de prisión. En la actualidad se encuentra en libertad provisión a la espera del juicio.