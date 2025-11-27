El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Droga y dinero decomisado al ultra del Sporting detenido por tráfico de drogas. E. C.

El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión

Fue detenido por la Policía Nacional en su piso El Cerillero, en Gijón, con cocaína, éxtasis, viagra y MDMA

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:39

El ultra del Sporting detenido y enviado a prisión acusado de vender droga en las inmediaciones de El Molinón los días de partido afronta una condena de siete años de prisión. La fiscalía lo considera autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia de armas prohibidas, ya que durante el registro que se le practicó en casa los agentes localizaron una defensa extensible. El juicio se celebrará en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, si bien está aún de fecha.

El hombre, de 36 años, fue detenido en octubre de 2024 por agentes de la Policía Nacional. Le fueron localizados 150 gramos de cocaína, 180 gramos de MDMA, 17 pastillas de éxtasis y 15 de viagra. y también 15.800 euros en efectivo, procedente «del tráfico de drogas». Los investigadores señalaron que «suministraba gran parte de su mercancía los días de partido en El Molinón». Fue detenido horas antes de un encuentro entre el Sporting y el Club Deportivo Castellón.

El grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón le investigaba desde meses, al tener evidencias de que se dedicaba a vender droga al menudeo y viagra. Habían incluso revisado las cámaras de seguridad del estadio, confirmando sus sospechas. «Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de agosto, cuando las informaciones recabadas por distintas vías indicaban como un varón aprovechaba la celebración de partidos de futbol para llevar a cabo la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de campo de El Molinón. Al parecer, a sus clientes habituales también les servía desde su domicilio en el barrio del Cerillero», señalaron desde la Comisaría, que añadían: «Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes encargados de la investigación lograron identificar ahora detenido, resultando ser un miembro de la peña Ultra Boys».

El ministerio fiscal solicitó para el arrestado el ingreso en prisión como medida cautelar al considerar que cometió un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño para la salud, por lo elevado de las penas que acarrea este delito (entre 3 y 6 años de cárcel) y al apreciar riesgo de fuga. También entiende el ministerio público que podría ser autor de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que le fue ocupado un arma extensible, delito penado con penas de entre uno y tres años de prisión. En la actualidad se encuentra en libertad provisión a la espera del juicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  9. 9 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  10. 10

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión

El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión