En la mente comienza la victoria

Taller formativo impartido por Arturo Martínez Noval PUBLIRREPORTAJE Lunes, 6 mayo 2019, 12:46

El próximo 16 de mayo a partir de las 20, 30 horas se impartirá un taller formativo dirigido a profesionales del comercio impartido por el coach del Real Sporting de Gijón Arturo Martínez Noval.

En este taller se abordarán cuestiones importantes para la preparación mental de las personas en su presente y futuro de la gestión empresarial. El contenido del mismo comprende autoconocimiento para construir una vida coherente con nosotros, automatismos y creencias, gestión del miedo y resiliencia para afrontar imprevistos y adversidades.

Arturo Martínez Noval fue futbolista de Primera División, con más de 20 años de carrera deportiva jugó siete años en la máxima categoría del fútbol español y participó en competiciones internacionales. Es entrenador nacional de fútbol por la RFEF entrenando equipos en todas las categorías. En el área de desarrollo personal, ejerce como coach del equipo directivo y técnico del Real Sporting de Gijón y dirige la empresa Be You Be Different entidad desde la que ha lanzado una nueva metodología de entrenamientos econ desarrollo personal vinculado a inteligencia emocional, programación neurolingüística, mentoring y mindfulness.

Las inscripciones son gratuitas para participar hasta el 15 de mayo en el correo info@comercioasturias.com