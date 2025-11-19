El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fernando Clavijo, Arantza González y Sara Menéndez, con las nuevas tarjetas regalo. Damián Arienza

La Unión de Comerciantes de Gijón lanza una tarjeta para regalar compras en toda Asturias

Es un proyecto pionero en el ámbito autonómico y en cuatro días se han adherido 200 de los 800 establecimientos asociados a la red de la entidad

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:13

La Unión de Comerciantes del Principado ha lanzado una tarjeta regalo con la que se podrán hacer compras en los establecimientos asociados de su red ... que se sumen a este proyecto en toda Asturias. En solo cuatro días de vida ya se han adherido 200 comercios de los 800 asociados a la Unión. Quien compre esta tarjeta para regalársela a otra persona, la podrá cargar con 20, 50, 75 o 100 euros, si bien podrán ponerse otras cantidades a medida en el caso de empresas o entidades que las quieran usar como regalo corporativo o institucional para sus empleados, por ejemplo para sustituir las tradicionales cestas de Navidad.

