La Unión de Comerciantes de Gijón lanza una tarjeta para regalar compras en toda Asturias

La Unión de Comerciantes del Principado ha lanzado una tarjeta regalo con la que se podrán hacer compras en los establecimientos asociados de su red ... que se sumen a este proyecto en toda Asturias. En solo cuatro días de vida ya se han adherido 200 comercios de los 800 asociados a la Unión. Quien compre esta tarjeta para regalársela a otra persona, la podrá cargar con 20, 50, 75 o 100 euros, si bien podrán ponerse otras cantidades a medida en el caso de empresas o entidades que las quieran usar como regalo corporativo o institucional para sus empleados, por ejemplo para sustituir las tradicionales cestas de Navidad.

La presidenta de los minoristas, Sara Menéndez, destacó que «esta nueva herramienta profesionaliza el sector, atrae nuevos clientes y demuestra que el comercio local asturiano también sabe innovar y competir».

Funcionamiento sencillo

Esta tarjeta regalo es un proyecto pionero en el ámbito autonómico y contará con varias versiones para su uso por concejos e incluso un comercio podrá plantear hacerlas personalizadas solo para su establecimiento, señaló Fernando Clavijo, gerente de la Unión, quien también añadió que la tarjeta se puede comprar online. «El funcionamiento es muy fácil: el cliente compra la tarjeta en la Unión de Comerciantes, la validan los comercios para ver que hay saldo, y nosotros liquidamos el importe canjeado a cada uno de los comercios. Es un sistema muy sencillo, muy transparente, muy limpio y muy rápido», explicó Clavijo.

La nueva directora general de Comercio del Principado, Arantza González, incidió en que esta tarjeta además de impulsar la fidelización y el consumo local también fortalece el tejido empresarial y contribuye al desarrollo económico de Asturias.