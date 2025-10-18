La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026 Ya ha modificado el plan especial, que presentará «a la mayor brevedad» al Ayuntamiento para su aprobación, previa a la contratación de las obras

Aspecto actual de la explanada junto a la escuela de Marina Civil, donde está proyectada la residencia y en la que la EMA va a ejecutar unas obras de saneamiento.

Laura Mayordomo Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Ya lo advirtió el rector este verano: el proyecto para construir una residencia universitaria en el campus de Gijón requiere de «un proceso técnico y administrativo muy complejo». La más reciente de las propuestas lleva cerca de dos años de tramitación y aún le quedan varios meses por delante. «No estamos en la última fase pero casi», añadió Ignacio Villaverde.

La institución académica asturiana ultima los trámites para poder sacar a licitación a lo largo de 2026 los trabajos de construcción y la posterior gestión de la residencia universitaria, en la parcela anexa a la escuela de Marina Civil. Ya ha concluido las modificaciones del plan especial que eran necesarias para cumplir con los requerimientos del informe emitido el pasado 15 de mayo por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y lo presentará, junto a los informes que lo acompañan, «a la mayor brevedad» al Ayuntamiento de Gijón para su aprobación definitiva en el Pleno.

Para agilizar los trámites, y ante la evidencia de que «en condiciones normales» toda la tramitación «puede llegar a tardar dos años», lo que ha hecho la Universidad de Oviedo es ir preparando en paralelo los pliegos de licitación del proyecto.

Una vez presentada toda la documentación en el Ayuntamiento, quedaría la tramitación del correspondiente plan especial; un trámite que, según fuentes municipales, puede durar cerca de un año.

En noviembre del año pasado, ya se aprobó en el Pleno una modificación del Plan General de Ordenación para permitir incluir usos terciarios en la residencia universitaria. Esto es, para que, fuera de los meses de actividad académica, el equipamiento pueda funcionar también como hotel y pueda acoger a clientes de vacaciones en la ciudad.

Este cambio fue introducido en el proyecto para hacerlo más atractivo a los posibles licitadores, que verían así ampliado su rentabilidad. De hecho, la Universidad considera que sin ese uso hotelero, el proyecto sería «inviable».

Mayor rentabilidad

Funcionando solo como residencia la rentabilidad prevista para un periodo de 50 años –plazo de concesión previsto –sería del 2,29%, un índice «muy bajo y con el que habría dificultades para obtener financiación». Funcionando también como hotel, sin embargo, la rentabilidad alcanzaría el 5,19%.

Otra de las cuestiones que modificó el equipo rectoral de Ignacio Villaverde con respecto a su primer proyecto –el conocido en 2021– fue el tiempo previsto de concesión de la explotación de la residencia: pasó de cuarenta a cincuenta años (prorrogables), también con el objetivo de conseguir que la licitación concite un amplio número de ofertas de empresas interesadas.

EL PROYECTO Ubicación La residencia se proyecta en la explanada junto a Marina Civil, en una parcela de 38.750 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 12.000 metros

Plazas 350, en cien habitaciones dobles y otras 150 individuales.350, en cien habitaciones dobles y otras 150 individuales.

Concesión Se adjudicará la construcción y explotación del equipamiento durante cincuenta años prorrogables.

En el proyecto inicial de la residencia de la Universidad de Oviedo se contemplaba una inversión aproximada de 30,1 millones de euros, cantidad que seguramente habrá de ser revisada dado el tiempo transcurrido, y un total de 350 plazas (distribuidas en 150 habitaciones individuales y otras cien dobles).

Casi 5.000 estudiantes

Contar con una residencia universitaria es una vieja aspiración del campus gijonés, compuesto por la Escuela Politécnica de Ingeniería, la Escuela de Marina Civil, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos y la Facultad de Enfermería. Entre los cuatro centros suman este curso unos 4.800 estudiantes –solo la EPI supera ya los 3.000– y buena parte de ellos, se calcula que en torno a un 20%, proceden de fuera de Gijón.

En una reciente entrevista con EL COMERCIO, tanto la directora de la EPI, Inés Suárez Ramón, como la decana de la Facultad Jovellanos, Cristina López Duarte, incidían en la perentoria necesidad de la residencia: «Sería clave para poder atraer estudiantes de fuera. Normalmente van a pisos compartidos, pero cada vez hay menos», argumentaba López Duarte.

Ampliar Trabajos de urbanización de la ampliación del Parque Científico en la avenida de la Pecuaria, donde la Universidad Europea ha adquirido una parcela para implantar su campus. JESÚS MANUEL PARDO La Universidad Europea debe modificar su proyecto inicial para incluir también una oferta de alojamiento El proyecto de residencia universitaria de la Universidad de Oviedo podría no ser el único que se lleve a cabo en los próximos años. Si finalmente la Universidad Europea ve materializada su intención de implantar en Gijón, el que será el primer campus universitario privado de Asturias –los proyectos de la Alfonso X el Sabio y la Nebrija para Oviedo y Avilés son centros adscritos–, también deberá ofrecer una solución de alojamiento a su alumnado. En su planificación inicial tan solo constaban edificios reservados para la actividad académica. Disponer de plazas de residencia universitaria es una de las condiciones a las que obliga el real decreto para la creación de nuevas universidades que el Gobierno aprobó recientemente y serán de aplicación a partir del 28 de octubre. Dicha norma establece que las universidades han de proporcionar un número de plazas equivalente al 10% de su alumnado. Teniendo en cuenta que ese mismo decreto también establece que la cifra mínima de estudiantes debe ser de 4.500, la futura residencia debería garantizar plaza para 450 de ellos. En cualquier caso, dado que el decreto concede un margen de tres años para cumplir con este requisito, llegado el momento la Universidad Europea podría iniciar su actividad académica en Gijón sin contar con una residencia universitaria. Con todo, las nuevas universidades tienen dos opciones para cumplir con la obligación de facilitar alojamiento a su alumnado: bien mediante «medios propios» o bien «mediante convenios con empresas de alojamiento». Esta es una de las modificaciones del proyecto inicial que la Universidad Europea deberá llevar a cabo. Otra tiene que ver precisamente con la cantidad de alumnado prevista. Inicialmente, en Gijón se hablaba de un campus para 3.500.