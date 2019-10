Los vehículos históricos seguirán estando exentos de pagar la viñeta Concentración de coches clásicos en las fiestas de Mareo. / A. GARCÍA El equipo de gobierno enmienda su propio proyecto tras reunirse con los afectados y ver que solo son 191 coches I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 10 octubre 2019, 01:42

El proyecto de ordenanzas fiscales aprobado por la junta de gobierno planteaba reducir del 100% al 25% la bonificación que se aplica en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (viñeta) a los matriculados como 'vehículo histórico'. Una medida que la concejala de Hacienda, Marina Pineda, atribuyó a razones medioambientales, dada su antigüedad y, por tanto, su alto índice de emisiones. Tras reunirse con las asociaciones de propietarios de este tipo de vehículos, no obstante, el gobierno municipal ha decidido dar marcha atrás, al constatar que en Gijón solo hay censados 191 vehículos de este tipo, que además no circulan a diario. IU, previo acuerdo con el PSOE, ha registrado para ello una enmienda en las que pide mantener para estos coches la actual bonificación del 100%, esto es, la exención total.

Ciudadanos, PP y Podemos también han registrado enmiendas pidiendo mantener esta exención -Foro propone una reducción del 75%-, lo que garantiza una mayoría más que suficiente para que siga vigente. No ocurre lo mismo con la que se aplica a los vehículos de más de 25 años. El equipo de gobierno propone suprimirla por completo. Podemos, que se mantenga una bonificación del 75%. El PP, que queden exentos todos los de 30 años. Y Ciudadanos que no paguen el impuesto los vehículos de más de 30 años «siempre que su propietario tenga otro más moderno con el que efectúe sus desplazamientos habituales». La formación naranja, además, pide elevar del 50% al 75% la reducción de la viñeta para los vehículos de cero emisiones y del 25% al 50% la de los calificados como 'Eco', así como una rebaja del 25% para los propulsados por gas o bioetanol.

Parkings de larga estancia

Otra enmienda del gobierno -de nuevo a través de IU- a su propio proyecto pretende corregir un error en los precios aplicables a los aparcamientos de larga estancia de Peritos y el Albergue Covadonga. Si sale adelante, aparcar una hora costará 0,90 euros (no 0,80), hasta un máximo de 4 euros al día (el proyecto recoge 2,40); el abono mensual para aparcar a cualquier hora costará 45 euros (no 40) y el diurno de lunes a viernes 35 euros (no constaba en el proyecto). Podemos-Equo pide la congelación del precio de las tarjetas para residentes -la anual sube de 45 a 50 euros y la trimestral de 22,50 a 25-. El PP, mantener en 2,40 el precio de aparcar ocho horas en zona verde y que la subida del coste de la grúa se limite al IPC.