El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ilustradora Vera Galindo Ferrer. V. G.

La zaragozana Vera Galindo hará el mural del dique de Santa Catalina de Gijón

Su propuesta, 'Gijón ye marineru', fue la mejor valorada por el jurado de expertos convocado por la Autoridad Portuaria de Gijón

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:23

La propuesta de la ilustradora zaragozana Vera Galindo Ferrer, titulada 'Gijón ye marineru', ha resultado la elegida por el jurado experto convocado por el Puerto ... para resolver el concurso público destinado al desarrollo de un mural en el dique de Santa Catalina. Según destacó el jurado, la propuesta que ha obtenido la mayor puntuación «destacada por su vinculación no solo con el puerto, sino también con la ciudad y, particularmente, con el barrio de Cimavilla». «Es reseñable también el fomento de valores de convivencia, inclusión e igualdad con la temática elegida, su calidad artística y un diseño poseedor de un lenguaje propio», añade el acta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  10. 10

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La zaragozana Vera Galindo hará el mural del dique de Santa Catalina de Gijón

La zaragozana Vera Galindo hará el mural del dique de Santa Catalina de Gijón