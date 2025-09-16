La zaragozana Vera Galindo hará el mural del dique de Santa Catalina de Gijón

La propuesta de la ilustradora zaragozana Vera Galindo Ferrer, titulada 'Gijón ye marineru', ha resultado la elegida por el jurado experto convocado por el Puerto ... para resolver el concurso público destinado al desarrollo de un mural en el dique de Santa Catalina. Según destacó el jurado, la propuesta que ha obtenido la mayor puntuación «destacada por su vinculación no solo con el puerto, sino también con la ciudad y, particularmente, con el barrio de Cimavilla». «Es reseñable también el fomento de valores de convivencia, inclusión e igualdad con la temática elegida, su calidad artística y un diseño poseedor de un lenguaje propio», añade el acta.

Este concurso, dotado con 18.000 euros, recibió un total de cuatro propuestas, de las que la elegida obtuvo la valoración más alta con 313 puntos, seguida por 'Puerto vivo' (304), elaborada por José Manuel Vega Martínez; 'Lírica marina' (303), de Alberto Díez, y 'Raíces' (214), de Fabián Bravo Guerrero.

El jurado estuvo presidido por José Luis García Lorenzo, responsable de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria, e integrado por Gabino Busto, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias; Lydia Santamarina, del Museo Barjola; Patricia Villanueva, de LABoral Centro de Arte.

Cartel de las fiestas del Pilar

Entre otros trabajos, Vera Galido fue la autora del cartel anunciador de las fiestas del Pilar de Zaragoza que se celebrarán entre el 3 y el 14 de octubre de este año. Fue la ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital aragonesa, con su obra titulada 'Fragmentos del Pilar', que destaca por el colorismo y la alegría en una composición que recoge en fragmentos los diferentes elementos y momentos de las fiestas.