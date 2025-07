Último día para visitar el 'Elcano' en Gijón: «Lo sigo allá donde va; me he perdido el chupinazo de los Sanfermines por verlo»

Que Gijón quiere a la Armada española, como dijo ayer la alcaldesa de Gijín durante su visita al 'Juan Sebastián de Elcano' se ... queda corto. Tres días han pasado desde que el buque escuela atracara en El Musel y dejará sus puertas abiertas para mostrar sus entrañas; en todo este tiempo han passado por él y por la fragata 'Blas de Lezo' cerca de 20.000 personas.

Y es que ambas embarcaciones han generado una gran expectación, no solo para los vecinos de la ciudad sino también para los turistas queno han querido perderse esta especial ocasión, ya que a demás a bordo del 'Elcano' se encuentra la Princesa de Asturias. Carmen Bernal y Antonio García son un matrimonio llegado desde Valladolid: «Hemos alucinado con la fragata de guerra. Nos han encantado las explicaciones y hemos aprendido mucho. Las telecomunicaciones y tecnología son sorprendentes», manifestaba ella. A él le llamó la atención el hospital «donde se puede hacer hasta una cirugía cardiaca y por supuesto la sala de máquinas y el puente de mando». Aunque se quedan con la espinita de no haber podido ver a la heredera.

Más allá de sendas embarcaciones, el merchandising de la Armada Española también levanta pasiones. Entre los primeros de la cola, que se encontraban ya en su sitio a las 12.30 horas estaban Laura Martínez, Eva María Álvarez, Darío Acevel, Ramiro Rodríguez, Juan José Abello y Lola Martínez. Son de diferentes puntos de Asturias, aunque la mayoría de Gijón y ante la imposibilidad los pasados días de visitar el buque por las largas colas, este domingo no lo han dudado y han madrugado. «Estaremos aquí el tiempo que falta pero merece la pena. Ya lo vimos en Avilés hace muchos años y es una oportunidad que no se puede dejar pasar», afirmaba Álvarez, que hacía una llamamiento a «retomar la venta de los polos azules entallados para mujer, los unisex no me gustan», aseguraba.

La que es una auténtica enamorada de la ropa, los complementos pero sobre todo del bergantín-goleta es Cristina Mascarall. «Soy una fan. Sí, sí una fan total del 'Elcano', no lo puedo evitar, lo llevo en la sangre». Y es que esta gaditana vive con auténtico fervor la salida cada año desde la bahía gaditana, así como la llegada. «Es un momento precioso, ver a la tripulación saludar, escuchar a la banda de música, el himno de España. Es muy emocionante y este año el día 21 no puedo estar por lo que no lo dudé y mi vine para Gijón». Muestra a EL COMERCIO con mucho orgullo, los calcetines que porta de la Armada. «Tengo todo el merchandising posible. Todo». Y en una mano lleva un pañuelo de San Fermín. «Porque me voy para Pamplona mañana. Me decían que estaba loca por perderme el xhupinazo, pero yo no puedo pasar sin ver mi 'Elcano'», confesaba.

Ampliar Cristina Mascarall muestra sus calcetines de la Armada Española.

«Nos vamos con una mochila muy chula. Esto es un revulsivo para el turismo de Gijón y de toda Asturias y un orgullo tener aquí dos embarcaciones como estas. No pasa nunca y como veamos a la Princesa Leonor ya sería espectacular», relataban a este periódico Noelia Díez y Alain López acompañados por su hija Inés López.

Bocadillo en mano y apoyado en la pared, no había calor ni cansancio ni por supuesto hambre que pudiera con las ganas de Luis Junquera, «porque yo como buen asturiano siempre vengo preparado. Ya sabía que habría que esperar, pues me traigo para comer y tan feliz. Estoy deseando disfrutar de la visita», confesaba. Muy cerca de él se encontraban Ángeles Pérez y Dolors Espinella. De Langreo, la primera, y catalana afincada en Gijón, la segunda, que se hicieron amigas durante las horas de espera. Y eso que Ángeles ya había hecho la visita el viernes: «Es todo un mundo. Te imaginas a los marines ahí entre tanto hierro, armas... Parece otro universo, decía. Por su parte, Dolors no había podido acudir a ver ninguno y esperaba que tras la visita al 'Elcano', también le dejaran subir a la 'Blas de Lezo'.

Desde León, por el deseo de ver los buques, pero sobre todo para ver a un familiar que se encuentra trabajando dentro de la dotación del barco, acudió una gran familia compuesta por Ramón García, José Hoyos, Samuel Álvarez, José Francisco García, Julia Díaz, Susana Hoyos, Lucía Álvarez y Ana García. «No podíamos no acercarnos. Gijón ha sido para nosotros, hasta ahora, la escala más bonita porque nos hemos reencontrado con nuestro marino de la familia y porque nos ha dicho que está encantado de estar aquí».

Sobre la estancia en el crucero de instrucción con la Princesa explican que «nos ha dicho que es una gran compañera. Una más. Ha sido un viaje diferente para ellos por estar con la heredera de la Corona y al principio estaban nerviosos, pero nos ha dicho que rápidamente se integró y que ella hacía lo mismo que cualquier guardiamarina. No han notado ninguna diferencia», explicaban tras visitar la fragata 'Blas de Lezo' y portar información y carteles del navío.

Eva González y Darío Fernández junto a hija Susana Fernández, todos ellos de Gijón aseguraron tras la visita estar «encantados». Lo que más les sorprendió o les llamó la atención «fue el cañón Huracán». Las colas fueron una constante durante toda la tarde, ya que este domingo es el último que se podrán visitar tanto el 'Juan Sebastián de Elcano' como la 'Blas de Lezo' . Pero como dicen quienes aguardaban la cola, la espera merece la pena «porque pasa muy pocas veces en la vida y estas cosas hay que verlas», comentaba Alba Malaspina. «Merece ya la pena verlos por fuera, imagínate por fuera», agregaba la familia de Enol Vázquez, Lucía Vázquez, Jorge González, y Eva González.