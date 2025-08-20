El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Solana, Yolanda Mejías y su hija Cloe, de seis meses, en el piso que deben abandonar en La Calzada. Jesús Manuel Pardo

«Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»

El contrato de Yolanda Mejías y Adrián Solana vence en septiembre y se enfrentan a un desahucio tras meses solicitando ayuda a la administración

María Agra

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:17

Yolanda Mejías y su pareja, Adrián Solana, llevan desde enero sumidos en una espiral de angustia y desesperación. Tienen 33 y 35 años, respectivamente, y ... viven en un piso de alquiler en La Calzada (Gijón) con su bebé Cloe, de seis meses. Desde hace meses, ven cómo se les acaba el tiempo. Su casera les comunicó a principios de año que el 15 de septiembre deben abandonar su domicilio porque se cumplen cinco años del contrato y no está interesada en prorrogarlo, por lo que llevan desde entonces tratando de buscar una solución.

