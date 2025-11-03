«Hay una voluntad firme de hacer una nueva macroflotilla» El activista e integrante de la 'Flotilla de la Libertad' Edu Lucas dará una charla este martes en la Casa Sindical, en Gijón, a las 19 horas

Eva Hernández Gijón Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:37 Comenta Compartir

«La lucha por el pueblo palestino no ha acabado». Edu Lucas, activista e integrante de la 'Flotilla de la Libertad', contó ayer en el Ayuntamiento de Gijón su experiencia tras el arresto del ejército de Israel cuando se dispuso, junto a 500 voluntarios más, a llevar ayuda a Gaza el pasado octubre.

A día de hoy, anotó, «hay 140.000 voluntarios para navegar», por lo que se «seguirán con los planteamientos de apoyo a Palestina». De hecho, apostilló, «se está valorando la posibilidad de que exista una nueva macroflotilla. No hay fecha ni número, pero la voluntad de seguir es firme», explicó. Sobre su arresto, lo tildó de «secuestro» y sostuvo que Israel vulneró sus derechos al «secuestrarlos» en aguas internacionales y llevarlos a sus puertos, donde pretendieron que firmaran que habían entrado ilegalmente en el país.

Según Lucas, tampoco tuvieron derecho a un abogado ni a la unidad consular, no les dejaron ducharse, ni salir de las celdas en esos días y, además, pusieron en peligro las vidas de algunos enfermos crónicos porque no se les suministraba la medicina que necesitaban. Hoy, el activista dará una charla en la Casa Sindical a las 19 horas

Temas

Gijón

Gaza