Vox defiende su petición de retirar el título de Hijo Predilecto a Carrillo como un gesto «de coherencia con los principios democráticos»

La concejala y portavoz municipal de Vox en Gijón, Sara Álvarez Rouco, asegura que el ruego que ha presentado en el Pleno para pedir ... la retirada del título de Hijo Predilecto de Gijón a Santiago Carrillo y el cambio de denominación de la calle a la que el exsecretario general del Partido Comunista de España da nombre en El Llano, «viene avalada por un sinfín de peticiones que nos han hecho llegar nuestros conciudadanos, que consideran completamente inadecuada su presencia en el callejero de la ciudad y mucho más incomprensible que esté en el libro de honores de Gijón como Hijo Predilecto». La edil considera que «Gijón debe de dejar de rendir tributo a quien representa una de las etapas más oscuras y sangrientas de nuestra historia reciente» y que dar nombre a espacios públicos es un reconocimiento que «solo debe otorgarse a quien tegna una trayectoria intachable y de servicio permanente a la sociedad», circunstancias que Vox no ve en Carrillo.

Álvarez Rouco se refirió de hecho a su etapa como Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid durante el inicio de la guerra civil, señalándole como responsable «de las prisiones desde las que partieron convoyes de presos asesinados extrajudicialmente en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, entre los que se encontraban civiles, religiosos, estudiantes, militares o simples detenidos por sus ideas». En este sentido, justificó su petición como un gesto «de respeto a esas víctimas y de coherencia con los principios democráticos».

La portavoz de Vox recordó, en referencia a la unanimidad del Pleno que permitió en 2010 nombrar a Carrillo Hijo Predilecto de Gijón, que «si el PP no hubiera votado de la manera en la que lo hizo, no estaríamos en estas condiciones». Su nombramiento, que coincidió con el de Rodrigo Rato como Hijo Adoptivo (posteriormente revocado tras su imputación por las 'tarjetas black'), fue aprobado aún bajo la Alcaldía de Paz Fernández Felgueroso con el respaldo de los tres partidos que entonces conformaban la Corporación: PSOE, PP e IU, si bien dos ediles populares -entre ellos quien después sería presidente local del partido, Pablo González-, abandonaron la sesión plenaria en desacuerdo con ese reconocimiento. El acto de entrega del diploma acreditativo tuvo lugar el 29 de junio de 2011, ya con otra Corporación y con Carmen Moriyón como alcaldesa. Sara Álvarez Rouco confió en que el actual gobierno local acepte su ruego para revocar ese reconocimiento, así como para sacar el exsecretario general del PCE del callejero de la ciudad, y no descartó en el futuro solicitar lo mismo «con otros nombres muy importantes similares a Santiago Carrillo y que no deberían estar en las calles de Gijón».