Imagen de una de las manifestaciones convocadas por el Gen Z 212. AFP

Así es Gen Z 212, el grupo de jóvenes que pone en jaque a la monarquía marroquí

Este enigmática agrupación está detrás de las manifestaciones que critican los gastos de la organización del mundial de fútbol en un país con grandes déficits en educación y sanidad

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:51

Hasta aquí hemos llegado. Es lo que han pensado los miles de jóvenes que desde este fin de semana exhiben en las calles de Marruecos ... su descontento con la pésima situación económica y social por la que atraviesa el país. ¿Cómo lo están haciendo? A través de Gen Z 212, un movimiento nuevo que parece vertebrar todas las protestas hacia el régimen magrebí, algo que no sucedía desde que la Primavera Árabe de 2010 revolucionó a las naciones del norte de Africa. ¿Pero quienes son los integrantes de este enigmático grupo de presión y por qué se han levantado ahora para alzar su voz contra la autoridad alauí?

