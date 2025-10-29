El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Decenas de personas huyen de El Fasher. AFP

Los paramilitares matan a más de 460 personas en un hospital de Sudán

El crimen ocurrido en un centro de maternidad de El Fasher, en el norte del país, se suma a las masacres «sistemáticas» en esta ciudad, que fue tomada el domingo por los rebeldes

María Rego

María Rego

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:56

La alerta por la situación en Sudán es máxima. A la advertencia lanzada el lunes por Naciones Unidas sobre las ejecuciones de civiles que tratan ... de huir de El Fasher, en el norte del país africano, se ha sumado este miércoles la denuncia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el asesinato de más de 460 personas en un hospital de la misma zona. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomaron el pasado fin de semana la ciudad -la última gran urbe de la región occidental de Darfur que no estaba en sus manos- tras año y medio de asedio y desde entonces se ha producido un auténtico baño de sangre, con ataques de los paramilitares incluso a voluntarios de Cruz Roja.

