Los paramilitares matan a más de 460 personas en un hospital de Sudán

La alerta por la situación en Sudán es máxima. A la advertencia lanzada el lunes por Naciones Unidas sobre las ejecuciones de civiles que tratan ... de huir de El Fasher, en el norte del país africano, se ha sumado este miércoles la denuncia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el asesinato de más de 460 personas en un hospital de la misma zona. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomaron el pasado fin de semana la ciudad -la última gran urbe de la región occidental de Darfur que no estaba en sus manos- tras año y medio de asedio y desde entonces se ha producido un auténtico baño de sangre, con ataques de los paramilitares incluso a voluntarios de Cruz Roja.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, aseguró que la organización se encuentra «consternada y profundamente conmocionada» por lo ocurrido en el Hospital Materno Saudí de El Fasher, aunque no fue la única tragedia que ha soportado la ciudad en los últimos días. Las imágenes satelitales «corroboran las pruebas de que las masacres continuaron en las 48 horas consecutivas a la toma», constató el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale. Los accesos a la urbe están bloqueados, por lo que no hay forma de entrar en ella y conocer con detalle el drama que soporta su población.

Mona Nur Al Daem, encargada de la ayuda humanitaria, informó desde Port Sudan -donde el Gobierno de Sudán tiene su sede- sobre el ataque de los paramilitares contra las mezquitas de estas ciudad. «Más de 2.000 civiles murieron durante la invasión», dijo. Las masacres son «sistemáticas» en la periferia de El Fasher, ahondó el Humanitarian Research Lab. Desde el domingo, cuando las FAR tomaron la zona, se calcula que más de 33.000 personas han escapado hacia los alrededores, por ejemplo, a Tawila, a unos 70 kilómetros al oeste, donde la ONU estima que residen ya unos 650.000 desplazados. En El Fasher, con más de un millón de censados antes de la guerra, quedan hoy unos 177.000 vecinos.

Sudán es escenario de una guerra por el poder entre Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.