Una imagen satelital muestra la ceniza expulsada por el volcán Hayli Gubbi, en Etiopía, desplazándose sobre el mar Rojo. Reuters

El volcán Hayli Gubbi entra en erupción en Etiopía tras casi 12.000 años sin actividad

Una gran nube de ceniza ha cruzado el mar Rojo y alcanza ya al vecino Yemen si bien hasta ahora no se reportan víctimas mortales

T. N.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, a unos 800 kilómetros de la capital, entró el domingo en erupción por primera vez ... en casi 12.000 años. Su actividad, según las autoridades regionales, resultó «inusualmente grande en tamaño y sonido» y generó una densa columna de humo y nubes de ceniza que cruzaron el mar Rojo, lo que obligó a emitir recomendaciones a la población para que evitara salir al exterior y, en caso de tener que hacerlo, se protegiera boca y nariz. Hasta el momento no se han registrado víctimas.

