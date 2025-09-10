El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olaydi Lora, una cubana de 43 años, prepara café en su casa de La Habana durante un apagón el pasado mes de marzo. Reuters

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

9 millones de ciudadanos permanecen sin suministro eléctrico en la isla caribeña

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:19

Cuba se ha vuelto a quedar a oscuras este miércoles. El país sufre un nuevo apagón en toda la isla, el quinto de esta entidad ... en menos de dos años, según ha informado en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE). El corte eléctrico general afecta a más de nueve millones de ciudadanos y ha tenido lugar a las 9.14 hora local (las 15.14 hora peninsular española). Todo apunta a que la razón de esta interrupción del suministro es un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las infraestucturas de este tipo más grandes del país y localizada en el oeste. Aunque las autoridades de Cuba aseguran que investigan las causas y tratan de solucionar el problema en cuanto sea posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años