El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El diputado José Luis Espert, el pasado jueves en un acto en Buenos Aires. EFE

Un diputado de Milei renuncia a su candidatura a las elecciones legislativas por un escándalo de drogas

José Luis Espert, cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires, acentúa el descrédito hacia el oficialismo al haber admitido pagos de un empresario acusado de narcotráfico a Estados Unidos

I. Ugalde

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:49

Comenta

A falta de 20 días para las elecciones legislativas argentinas, el partido del presidente, Javier Milei, se ha visto envuelto en un escándalo de narcotráfico ... que ha forzado la renuncia de uno de sus candidatos. Se trata del diputado José Luis Espert, cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires. Los hechos se desencadenaron hace una semana, tras salir a la luz los vínculos del político con Federico Machado, un empresario y compatriota acusado en Estados Unidos de integrar una red de tráfico de drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  6. 6 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  7. 7 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  8. 8

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10 El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un diputado de Milei renuncia a su candidatura a las elecciones legislativas por un escándalo de drogas

Un diputado de Milei renuncia a su candidatura a las elecciones legislativas por un escándalo de drogas