Un diputado de Milei renuncia a su candidatura a las elecciones legislativas por un escándalo de drogas

A falta de 20 días para las elecciones legislativas argentinas, el partido del presidente, Javier Milei, se ha visto envuelto en un escándalo de narcotráfico ... que ha forzado la renuncia de uno de sus candidatos. Se trata del diputado José Luis Espert, cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires. Los hechos se desencadenaron hace una semana, tras salir a la luz los vínculos del político con Federico Machado, un empresario y compatriota acusado en Estados Unidos de integrar una red de tráfico de drogas.

El Gobierno argentino ha achacado a «una operación siniestra» de la oposición lo ocurrido con Espert, que renunció el domingo al verse seriamente enturbiada la campaña a raíz de hacerse público que había recibido en 2020 unos 200.000 dólares (unos 170.000 euros) de Machado. El diputado, un economista de 63 años que fue candidato presidencial en 2019, admitió haber recibido esa suma como pago por una consultoría para una compañía propiedad del empresario. Este último se encuentra bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina y aguarda a ser extraditado a Estados Unidos tras su detención en 2021 por una orden de Interpol.

El partido de Milei ha nombrado ya como nuevo cabeza de lista a Diego Santilli, diputado del partido del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), para reemplazar a Espert, a quien el inquilino de la Casa Rosada ha calificado como «un peleador, un gladiador». «Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros», ha añadido. No obstante, el jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, ha reconocido este lunes que el candidato en cuestión «no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas«. »Creo que fue un error de comunicación», remarcó.

Inicialmente, Espert había negado cualquier relación con Machado y su cambio de versión generó malestar en el oficialismo, según desvelan medios locales. El escándalo añade más inestabilidad al Gobierno argentino, que atraviesa un momento de fuerte presión después de que en la última semana el Congreso echara por tierra dos vetos de Milei, en medio de acusaciones de corrupción y volatilidad financiera. A ello se suma un importante revés electoral provincial a principios de septiembre.

En un intento por limpiar su imagen y la de la formación oficialista La Libertad Avanza, el ahora excandidato ha asegurado en la red social X que el escándalo en torno a su persona «es una gran mentira para ensuciar este proceso electoral». «No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone», añadió Espert, quien mantendrá su asiento al Congreso pese a haber admitido también que en el marco de su campaña presidencial de 2019 realizó alrededor de 35 viajes en aviones de Machado, si bien dijo desconocer sus presuntas vinculaciones con el narco.

La Libertad Avanza, una formación de ideología conservadora en cuestiones sociales y libertaria en temas económicos, se encuentra en minoría en ambas cámaras legislativas. De ahí que el Gobierno conceda gran importancia a la cita electoral del próximo 26 de octubre para intentar ganar algunos escaños, si bien dan por perdida la posibilidad de alcanzar una mayoría propia por el descrédito que llevan sufriendo en los últimos meses.

Milei fue acusado de promover en febrero una criptomoneda que luego se desplomó y su hermana, Karina Milei, fue mencionada en un escándalo por el supuesto cobro de sobornos en compras para discapacitados. Según la privada Universidad Torcuato Di Tella, el índice de la confianza en el Gobierno cayó un 8% en septiembre. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, realizada del 15 al 17 de ese mes, muestra que el 61,1% desaprueba la gestión del presidente argentuno y un 60,9% considera que el país va en la dirección equivocada.