El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadanos hondureños hacen cola para votar. Reuters

Honduras vota bajo el estado de excepción y la sombra del fraude electoral

El apoyo de Donald Trump al candidato conservador Nasry Asfura condiciona los comicios de este país centroamericano

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

Honduras, un país pobre y acorralado por la violencia y la corrupción, vota este domingo bajo un estado de excepción decretado para luchar contra el ... crimen organizado. La población acude a las urnas con temor a que las acusaciones de probable fraude electoral generen disturbios como en 2017. La progresista Rixi Moncada y los conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla son los candidatos mejor colocados en los sondeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  7. 7 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  8. 8

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  9. 9 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  10. 10 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Honduras vota bajo el estado de excepción y la sombra del fraude electoral

Honduras vota bajo el estado de excepción y la sombra del fraude electoral