El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Kast encabeza todas las encuestas para convertirse en presidente de Chile Cristian Carvallo / El Mercurio

José Antonio Kast | Líder del Partido Republicano de Chile

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

El candidato favorito a la presidencia del país latinoamericano aspira a crear un gobierno de emergencia nacional para afrontar la «grave crisis»

Fernando Belzunce

Fernando Belzunce

Santiago de Chile

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Aparece sonriente y relajado en el cuartel de campaña de su equipo electoral. El veterano José Antonio Kast (Santiago de Chile, 1966) encabeza, según las ... encuestas, las diversas opciones de una derecha fragmentada pero mayoritaria en el país, lo que le daría el acceso al Palacio de la Moneda en la segunda vuelta electoral. Mantiene un discurso muy duro contra la emigración, en la línea de las corrientes políticas lideradas por Trump, Meloni, Milei o Abascal, y suena radical, aunque quizás no tanto en un país aún más polarizado que España en los extremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  9. 9 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»