La Justicia colombiana somete al expresidente Álvaro Uribe a un juicio histórico

El expresidente de Colombia de 2002 a 2010, Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, se juega este lunes ser declarado culpable o inocente de los ... delitos de soborno a testigos y de fraude procesal. La jueza Sandra Liliana Heredia será la encargada de dictar sentencia. En la columna vertebral del veredicto final seguramente destacará su decisión de desestimar las versiones de testigos presentados por la defensa del antiguo mandatario, y en considerar legales las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia contra el político conservador.

Heredia comenzó la lectura del fallo en el juicio al expresidente advirtiendo que «no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición, es un acto de justicia y solo justicia». «La espera ha finalizado», dijo. Y recurrió a Temis, la diosa de la Justicia: «Permanece con los ojos vendados, no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada, no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy, como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente».

La magistrada anunció que el derecho no puede temblar frente al ruido porque «la justicia no se arrodilla ante el poder. No ve nombre, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia».

Este 28 de julio ha sido un día importante para la justicia en Colombia. Por primera vez un expresidente estaba sentado en el banquillo. Hay quien piensa que Uribe es culpable no solo de los delitos que se le imputan en este proceso, sino de otros muchos más oscuros y dolorosos. La tesis de la Fiscalía está fundamentada en que fue el determinador de un esquema de manipulación de testigos a los que habría ofrecido regalos y ejercido presiones a exparamilitares para que modificaran las versiones que hablan de sus supuestos vínculos con grupos ilegales.

El exmandatario y su abogado siempre han negado las acusaciones de la Fiscalía, y sostiene que lo único que trató fue hacer que los testigos dijeran la verdad a la justicia.

«Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones. Ha llegado pese a las tormentas de la opinión púbica, pese a los intentos de deslegitimación, pese a los ataques ha recibido la judicatura, en su vano intento por enlodarla», señaló Heredia en su discurso protocolario.

La jueza también quiso destacar algo que, según dijo, la historia no debería pasar por alto: «La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles en cada una de las etapas del proceso, ha enfrentado con valentía, incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado, quizá, si quien decidiera fuera un hombre, evidenciando con cada acción que la toga no tiene género, pero sí carácter. Y que cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial y que el sentido de responsabilidad se trae siempre al estrado».