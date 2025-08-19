El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. AFP

Maduro despliega 4,5 millones de milicianos después de que EE UU aumentara su recompensa por él

El presidente de Venezuela toma la decisión tras el «refrito podrido» de «amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de Washington

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 20:12

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes el despliegue de 4,5 millones de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ... a lo largo del país sudamericano. Una decisión que llega después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca a la detención y/o condena» del mandatario venezolano, al que la justicia norteamericana vincula con el narcotráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  7. 7 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  8. 8

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Maduro despliega 4,5 millones de milicianos después de que EE UU aumentara su recompensa por él

Maduro despliega 4,5 millones de milicianos después de que EE UU aumentara su recompensa por él