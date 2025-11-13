El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Omaira Sánchez, la niña de 13 años, se convirtió en símbolo de los 25.000 fallecidos. EFE

El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

El pueblo colombiano de Armero quedó sepultado por una avalancha de barro que se originó por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que acabó con la vida de 25.000 personas

Alin Blanco

Alin Blanco

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Omaira Sánchez hoy sería una mujer de 53 años si la riada de piedras y lodo causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz ... hace cuatro décadas no hubiera arrasado el pueblo colombiano de Armero. La niña cuyo rostro se convirtió en símbolo de aquella tragedia en la que murieron más de 25.000 personas tiene en la actualidad una escultura que se alza entre las ruinas de su localidad y los centenares de tumbas de sus vecinos. Los familiares de otras víctimas han convertido el enclave en un lugar de culto y decenas de placas en agradecimiento decoran su estatua. Los ojos negros de Omaira, que falleció tras una agonía de 70 horas enterrada hasta el cuello entre el barro y los escombros, recuerdan la mayor catástrofe natural que ha sufrido Colombia.

