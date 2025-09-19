El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestantes protestan en Quito por la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. EFE

Noboa convoca un referéndum para cambiar la Constitución de Ecuador en medio de un paro nacional indefinido

El presidente ha convocado también una consulta popular sobre la instalación de bases militares extranjeras para combatir el narcotráfico y la desbocada criminalidad

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:24

Como si quisiera que la noticia del paro nacional indefinido convocado por la CONAIE (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador) pasara a un segundo ... lugar, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha emitido este viernes un decreto ejecutivo en el que convoca un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país. También ha anunciado una consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, como «guía para superar una profunda crisis de gobernabilidad».

