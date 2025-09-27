El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Petro arenga a los manifestantes ante la sede de la ONU. Reuters

Petro acusa a EE UU de incumplir las normas de inmunidad de la ONU al revocar su visado

El presidente colombiano se manifestó ante Naciones Unidas, pidió a los soldados norteamericanos que no acataran las órdenes y quiere alistar voluntarios para defender Palestina

J. Gómez Peña

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:52

Gustavo Petro ya no es bienvenido en Estados Unidos. «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que ... se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas», protestó el presidente de Colombia. El Departamento de Estado le había revocado el visado debido a sus «acciones incendiarias» el viernes durante una protesta propalestina en las calles Nueva York. «Instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitó a la violencia», argumentaron las autoridades de EE UU. «Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», anunciaron.

