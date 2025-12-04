El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Hugo Carvajal y Nicolás Maduro, en una imagen de archivo de 2014. Reuters

'El Pollo' proporciona a Trump el relato que vincula a Maduro con el narcoterrorismo

El exjefe de la Inteligencia Militar venezolana detalla en una carta cómo el régimen convirtió el tráfico de drogas en un arma contra Estados Unidos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:21

Comenta

Como director de Inteligencia Militar, Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', fue uno de los hombres más poderosos del gobierno de Venezuela, «posición que utilizó ... para abandonar su responsabilidad con el pueblo de Venezuela y para dañar a EE UU», concluyó la DEA este verano, como parte del proceso de extradición tramitado con España al acusarle de narcoterrorismo. Ahora ofrece destapar las maniobras de Maduro para expiar sus culpas frente a Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  10. 10 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'El Pollo' proporciona a Trump el relato que vincula a Maduro con el narcoterrorismo

&#039;El Pollo&#039; proporciona a Trump el relato que vincula a Maduro con el narcoterrorismo