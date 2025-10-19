El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Donald Trump y Gustavo Petro. Afp

Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde una narcolancha colombiana

Retira la financiación a este país sudamericano porque su máximo dirigente «no hace nada» contra la producción de droga

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Mientras se empeña en acumular méritos para obtener el premio Nobel de la Paz, Donald Trump no deja de hacer enemigos. Tras movilizar una flota ... en el Caribe para impedir el tráfico de drogas procedente de Venezuela y autorizar acciones encubiertas de la CIA en ese país para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos ha cargado este domingo contra su homólogo colombiano. Acusa a Gustavo Petro de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas». Y por eso, anunció el final inmediato de la ayuda financiera al país sudamericano, que en 2023 fue de casi 700 millones de euros. El dirigente colombiano dijo a través de la red social X que al magnate republicano le «engañan» sus asesores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  9. 9 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde una narcolancha colombiana

Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde una narcolancha colombiana